Названа неочевидная причина засора раковины

Остатки масла, которые часто сливаются в раковину из сковородки после приготовления пищи, могут обернуться проблемами с сантехникой, пишет издание «БелНовости». В частности, велик риск засора труб. Также из раковины может пойти неприятный запах.

Эксперты посоветовали сливать остатки масла в мусорное ведро. Точно так же следует поступать и с кофейной гущей во избежание негативных последствий. Другой причиной засора могут оказаться средства для макияжа и ухода за кожей, например, альгинатная маска. Специалисты рекомендуют смывать только остатки, которые не причинят сантехнике вреда.

Ранее стало известно, как можно вернуть чистоту унитазу, приложив минимум усилий. Для этого достаточно насыпать в него на ночь пищевую соду и сухую горчицу в равных пропорциях, а потом слегка протереть. Метод хорош тем, что он абсолютно безопасен для унитаза. При этом поверхность сантехники останется белоснежной.

Перед этим эксперт перечислил места в квартире, где чаще всего появляется плесень. Он уточнил, что любое плохо проветриваемое помещение заведомо становится благоприятной средой для грибка. Специалист добавил, что эффективные средства от плесени можно найти на маркетплейсах или в строительных магазинах