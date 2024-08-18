На что надо обращать внимание в дачных фруктах

Плоды, упавшие с дерева и надкушенные слизнями, могут быть опасны для здоровья, рассказал в эфире радиостанции Sputnik автор и ведущий программы «Живая еда» Сергей Малоземов. Он предупредил, что брюхоногие моллюски могут быть переносчиками яиц паразитов, которые, попадая в организм человека, наносят серьезный ущерб здоровью.

Гигантские испанские слизни заполонили буквально все Подмосковье. Опасность их не только в том, что они уничтожают урожай, но и в том, что эти брюхоногие моллюски переносят яйца паразитов, в частности круглых и ленточных червей, бычьего цепня. Такие организмы при попадании внутрь могут нанести человеку нешуточный вред, — сказал эксперт.

При этом Малоземов заверил, что есть такие фрукты можно, однако следует их хорошо промыть и вырезать поврежденный участок. Наиболее эффективным средством станет замачивание плодов в слабом растворе соды, поделился эксперт.

Ранее ветеринар Ирика Сабитова заявила, что гигантские испанские слизни опасны для домашних питомцев. По ее словам, они могут заразить животных бактериями или глистами. Такие слизни едят мертвых животных и птиц, дождевых червей и друг друга, а их длина доходит до 120–150 мм, рассказала ветврач.