Перечислены способы избавиться от неприятных запахов в холодильнике

Даже если вы тщательно следите за состоянием своего холодильника, в нём всё равно могут появиться неприятные запахи. К счастью, их довольно просто устранить.

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Очистка холодильника. Первым делом уберите из него все продукты, а затем всё промойте тёплой водой с мылом.

Натуральные абсорбенты. Убирать неприятные запахи могут пищевая сода, активированный уголь, кофе, специальные поглотители запахов.

Проветривание. Регулярно проветривайте холодильник.

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Уксус. Смочите в растворе уксуса тряпочку и протрите ей все поверхности внутри холодильника.

Проверка сливных отверстий. У некоторых моделей холодильника есть такие отверстия. Они тоже могут становиться источником неприятных запахов.