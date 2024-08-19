Раскрыто, почему наши домашние животные так на нас похожи

Поведение и внешность питомцев нередко отражают черты их хозяев. Но с чем это может быть связано?

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Одно из наиболее известных исследований, направленных на изучение сходства домашних животных и их хозяев, проводилось Майклом Роем и Николасом Кристенфельдом. Это специалисты из Калифорнийского университета в Сан-Диего.

Часто можно увидеть, что у питомцев и их владельцев имеются какие-то общие черты. Например, цвет шерсти/волос, причёска и т. п.

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В ходе исследования Рой и Кристенфельд отобрали фотографии 45 собак и их владельцев. Затем эти снимки учёные показали случайным людям, которые смогли с высокой точностью сопоставить домашних животных и людей.

Специалисты пришли к нескольким выводам. Прежде всего, люди зачастую выбирают собак, которые на них похожи. Также чем дольше питомец и его владелец живут вместе, тем сильнее они начинают походить друг на друга. Наконец, глубокая эмоциональная связь между животным и его хозяином приводит к синхронизации их внешности и поведения.

Другая работа, проведённая в Японии, подтвердила, что у собак и их владельцев часто имеются схожие манеры и выражения лица.