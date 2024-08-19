Как проверить способность подушки поддерживать голову во время сна

Врач-хирург ортопедической сети ОРТЕКА Алексей Безрукавый в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказал, когда следует менять подушку. Жесткого срока годности у нее нет, поэтому нужно смотреть, что называется, по обстоятельствам: поддерживает ли подушка голову и шею, сохраняет ли форму. По словам эксперта, в целом «жизнь» подушки длится около двух лет, но при грамотном уходе ее получится увеличить.

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«Основная причина сна с подушкой - поддержание головы и шеи в нейтральном положении по отношению к позвоночнику. Если после пробуждения ощущается дискомфорт в шее и головная боль, то это признак того, что подушка перестала выполнять свою функцию. Особенно если она стала слишком плоской или сжатой», - объяснил собеседник издания.

Среди других явных признаков изношенности подушки специалист выделил комковатость.

Также врач Безрукавый предложил провести тест с весом. Подушку нужно сложить пополам, на заднюю сторону положить предмет, близкий по весу к голове человека (4,5 кг), и отпустить ее. Если подушка вернется обратно в форму и сбросит предмет, то с ее функциями все в порядке. Иной результат теста укажет на потерю способности держать голову владельца.

«Если не менять подушку вовремя, могут развиться проблемы с кожей, астма и аллергия. Ткань подушки проницаема для пылевых клещей. После двух лет использования на ней может быть 10% мертвых пылевых клещей и их экскрементов. Другие потенциальные аллергены (шерсть домашних животных, плесень) тоже способны впитаться в подушку и вызывать обострение симптомов. Кроме того, подушки могут задерживать жир, грязь и омертвевшие клетки кожи - это вызывает раздражение. Пожелтение и пятна указывают на большое количество влаги от пота, уходовых средств или мокрых волос», - отметил Алексей Безрукавый.

Подушки с синтетическим наполнителем, альтернативные пуху и пуховые бывают пригодны для машинной стирки. Важно выбирать щадящий режим и затем качественно сушить их, чтобы не появилась плесень. Ортопедические подушки из вязкоэластичного пенополиуретана эксперт советует протирать влажной салфеткой или легким содовым раствором, а съемный чехол стирать раз в месяц. Рекомендуется использовать наволочки - они тоже помогут не допустить проникновения пылевых клещей и других аллергенов. И все-таки даже при соблюдении всех правил следует менять подушку раз в два года.