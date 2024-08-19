Почему кошки делают вид, что убирают за собой в лотке

Специалисты уже долгие годы пытаются объяснить поведение кошек. Вероятнее всего, оно во многом связано с эволюцией этих животных.

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Дикие кошки, от которых произошли домашние, обладают врождённым инстинктом закапывать свои отходы. Это позволяет предотвратить развитие заболеваний и инфекций, не оставляет заметных запаховых маркеров, благодаря которым хищники и кошки-соперники могли бы их обнаружить.

Получается, что наши домашние питомцы генетически склонны «убирать» за собой в лотке. Даже если в этом нет никакого смысла.