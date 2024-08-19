Какие б/у вещи можно продать или подарить

Некоторые бывшие в употреблении и уже ненужные вещи можно продать или подарить. Об этом Pravda.Ru рассказал психолог, доктор культурологии, профессор Андрей Зберовский.

© Газета.Ru

Перед этим товары нужно отмыть и продезинфицировать, подчеркнул эксперт.

«Ну понятно, что есть косметика, есть предметы гигиены, которые могут испортить здоровье, потому что хранят чужие бактерии, вирусы и все остальное. Не промоете вы чужой купленный шампунь или чужое нижнее белье. Все остальное в наше время при наличии дезинфицирующих средств можно отмыть, помыть, отдраить — и кресла, и стулья, и диваны, и телевизоры. Поэтому на самом деле сейчас не так много осталось того, что несет опасность», — уточнил Зберовский.

По его словам, продавать вещи можно в том случае, если человек нуждается в деньгах и у него есть время выставлять их на продажу. В ином случае их можно просто подарить нуждающимся.

Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков до этого говорил, что прежде чем приобрести гаджет с рук, важно отправить его на проверку в сервисный центр. Он отметил, что устройства б/у могут быстро выйти из строя, поэтому важно оценить, в каком состоянии они находятся.

Ранее сообщалось, что каждый десятый россиянин готов купить б/у автомобиль, который требует вложений.