Как отпугнуть котов от грядок

Отпугнуть кошек от грядок можно при помощи запахов лаванды, розмарина, колеуса канина, ноготков и лимонного тимьяна, сообщают «Белновости». При посадке таких растений следует избегать трав, которые, наоборот, привлекают кошек, таких как котовник и валериана.

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Также можно использовать другой метод — создать неприятные на ощупь поверхности. Для этого можно разложить на грядки шишки, колючие ветки. Кроме того, отпугнуть животное от рассады на подоконнике можно с помощью скотча, выложенного липкой стороной вверх.

Ранее депутат Госдумы, председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин заявил, что в последние недели августа дачникам важно вовремя собрать урожай, а также подготовить участок к зимовке. По его словам, важно своевременно проверять грядки и деревья, чтобы не упустить момент, когда плоды в лучшем виде.

До этого председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов предупредил, что дачникам может грозить ответственность за заброшенные участки. Он посоветовал начать подготовительные мероприятия и вести журнал работ.