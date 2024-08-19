Можно ли использовать крем с водой на поверхности

Крем, на поверхности которого появилась вода или жирная пленка, нежелательно использовать, рассказала «Леди Mail» химик-косметолог Наталья Ткаченко. По ее словам, это может означать, что в продукте размножились бактерии, из-за чего могут возникнуть высыпания или аллергия.

Если вы открыли средство после покупки и увидели на поверхности крема жидкость или масляную пленку, верните продукт в магазин. Любой уважающий себя производитель и продавец вернет деньги или заменит на новый продукт, — объяснила химик.

Косметолог отметила, что пленка на креме также может означать просчеты производителя. Это может сказаться на качестве товара или на его эффективности. Из-за этого не будет никаких положительных изменений от использования такого крема, добавила Ткаченко.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин рассказал, что лучшими маслами для лица являются персиковое, шиповниковое и кокосовое. Он отметил, что эти средства смягчают кожу, а также улучшают ее упругость.

До этого врач-дерматолог Татьяна Баллирано заявила, что крем для лица может привести к воспалению при неправильном применении или хранении. Она также напомнила об образовании бактерий при наборе крема пальцами рук.