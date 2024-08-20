Засор гарантирован: три продукта, которые нельзя смывать в раковину

Все знают, что, если смывать в раковину остатки пищи, рано или поздно придётся прочищать трубы от засора. Но забить канализацию могут и куда менее очевидные вещи. Проверьте, не выбрасываете ли вы их в раковину. Если да — немедленно перестаньте так делать.

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Что нельзя смывать в раковину

Несколько неочевидных продуктов, которым не место в раковине, назвали эксперты издания «БелНовости».

1. Масло. Всё масло из кастрюль, сковородок и тарелок нужно отправлять в урну. Если остатки масла попадут в трубу, гарантирован серьёзный засор. А ещё из раковины может появиться неприятный запах.

2. Кофе. Любителям натурального напитка стоит выбрасывать кофейную гущу в мусорное ведро, а не в раковину. Мыть можно только очищенные от жмыха чашки из-под кофе.

3. Маски для лица. Особенно коварны в этом плане популярные сейчас альгинатные маски. Но на всякий случай эксперты рекомендуют самостоятельно удалять и другие косметические средства, а смывать только остатки.

Как понять, что пора менять фильтр для воды

Каким бы фильтром для воды вы ни пользовались — тем, что устанавливают в раковину, или кувшином, — периодически его нужно менять.

Понять, что фильтр отслужил своё, помогут несколько признаков, рассказала химик Наталья Юрова: