Какие породы кошек обладают непростым характером

Кошки — это охотники с характером. Некоторые породы известны своей независимостью и даже агрессивностью. Эксперты рассказали, у кошек какой породы самый непростой характер.

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Так, сиамская кошка известна своим непростым нравом и требовательностью к вниманию. Если ей что-то не нравится, она может проявить агрессию. Бенгальская кошка — настоящая хищница. Они могут быть непредсказуемыми и иногда проявляют агрессию к другим животным.

Также непростым характером отличается савана — гибридная порода, которая может унаследовать дикие инстинкты от своих предков, что иногда приводит к агрессивному поведению.

Эксперты отмечают, что упрямство характерно для персидской кошки, передает Pravda.ru.

Нередко владельцы котов и кошек сталкиваются с проблемой испорченных вещей, потому что их питомец грызет все, что подвернется: мебель, комнатные растения, одежду. Такое поведение может быть вызвано тем, что в организме животного не хватает тех ли иных полезных веществ. Эту проблему лучше обсудить с ветеринаром, передает МИР 24.

Директор Альянса защитников животных Московской области Юлия Рубцова рассказала, обладают ли кошки удивительными способностями. Она уточнила, что мурлыканье кошек положительно сказывается на нервной системе человека.