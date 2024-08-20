Фелинолог рассказала о самых ленивых породах кошек

Фелинолог назвала самые ленивые породы кошек
Самыми ленивыми породами кошек являются «персы», «британцы» и «сибиряки», а также экзотические короткошерстные и мейн-куны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила фелинолог, президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко во Всемирный день лени, который ежегодно отмечается 20 августа.
«У кошек каждый день праздник лени. Кошки реально спят очень много. В среднем, из 24 часов они могут спать до 16 часов. Есть породы более тяжелые, крупные, например, – «персы», «сибиряки», мейн-куны, «британцы» и экзотические короткошерстные, – эти породы более склонны к ленивому образу жизни», – сказала Шевченко.
Она добавила, что стройные породы кошек более активны.
«Русские голубые, ориенталы подвижнее за счет того, что они стройнее и легче», – пояснила специалист.