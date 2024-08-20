Фелинолог рассказала о самых ленивых породах кошек

Самыми ленивыми породами кошек являются «персы», «британцы» и «сибиряки», а также экзотические короткошерстные и мейн-куны. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила фелинолог, президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко во Всемирный день лени, который ежегодно отмечается 20 августа.

© Unsplash

«У кошек каждый день праздник лени. Кошки реально спят очень много. В среднем, из 24 часов они могут спать до 16 часов. Есть породы более тяжелые, крупные, например, – «персы», «сибиряки», мейн-куны, «британцы» и экзотические короткошерстные, – эти породы более склонны к ленивому образу жизни», – сказала Шевченко.

Она добавила, что стройные породы кошек более активны.