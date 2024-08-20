Ветврач посоветовал лучшего домашнего питомца для ребенка

Перед выбором домашнего животного для ребенка родители должны учесть ряд факторов, рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков в беседе с NEWS.ru. В первую очередь, по его словам, нужно брать во внимание возраст, уровень развития и активности ребенка.

В любом случае любому ребенку необходимо объяснить, что любое животное — не игрушка и за ним необходимо ухаживать. Многие думают, что для маленького ребенка наиболее подходящий вариант — это маленькая собачка. Тут можно не согласиться, — предостерег специалист.

Он рекомендовал присмотреться к собакам-бебиситтерам. К этой категории относятся лабрадоры, которые станут для ребенка настоящей няней, отметил Шеляков.

Также я бы не советовал заводить ребенку кошку. Они бывают добрые, но у них очень острые коготки, а детская кожа достаточно нежная. Лабрадоры очень добрые, спокойные, шерсть у них гипоаллергенная достаточно, — подытожил ветврач.

Ранее президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что собака может забыть человека, если долго не будет с ним видеться. По его словам, у животных память работает так, чтобы быстро адаптироваться к меняющимся условиям жизни. Кинолог добавил, что собака будет хорошо помнить человека, если с ним будут связаны сильные эмоции, положительные или негативные.