Как сделать качественный ремонт, если дома есть питомцы

Эксперт Чихринова: владельцам кошек и собак нельзя использовать дерево в отделке. Ремонт — вопрос сложный: нужно всё продумать, спланировать, закупить материалы, но даже в этом случае без накладок не обойтись. Одна из частых проблем — люди не учитывают, что в их доме будет жить питомец и он может испортить даже самую качественную отделку. Разбираемся, что учесть.

© Unsplash

Что нельзя использовать в ремонте

Как рассказала эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Александра Чихринова, если дома есть кошки и собаки, то стелить дома ковролин и использовать в отделке натуральное дерево нельзя.

Всё потому, что дерево будет легко царапаться когтями и впитывать мочу, а ковролин, помимо этого, будетсобирать пыль и грязь с лап, передала «Лента.ру».

Какие материалы можно использовать

Эксперт отметила, что менее уязвимы такие материалы для мебели, как натуральная кожа и рогожка. Для отделки помещений лучше всего подойдут винил и плитка — они не накапливают шерсть и не поцарапаются. Еще можно выбрать панели из ПВХ или МДФ — они износостойкие, хорошо моются и неплохо выглядят.

Для обивки мебели лучше всего подходят:

микрофибра,

микровелюр,

экокожа,

криптон,

плотный вельвет,

флок.

На этих тканях не будет зацепок.