Спасение растений от паразитов: как сделать чесночный спрей

Садовод Джозеф Кларк: чеснок защитит растения от вредителей. Весной и летом в садах появляется много мелких насекомых, которые едят листья растений и могут их погубить. Многие садоводы расстраиваются из-за этого. Часто люди используют химические средства от вредителей, но эксперт по садоводству Джозеф Кларк считает, что это вредно для сада. Лучше использовать вместо пестицидов чеснок. Но как именно?

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Как сделать чесночный спрей

Кларк предложил делать из чеснока специальный чесночный спрей. Вам понадобится блендер.

Очистите несколько зубчиков чеснока.

Положите их в блендер.

Добавьте немного воды и каплю жидкости для мытья посуды.

Измельчите всё в блендере.

Перелейте смесь в банку и добавьте ещё воды.

Оставьте на 12 часов.

Процедите через ткань.

Теперь спрей готов. Его нужно налить в бутылку с распылителем и опрыскивать листья растений с обеих сторон.

Этот способ помогает отпугнуть вредных насекомых, не нанося вреда растениям и окружающей среде, отметил Кларк. Он подходит как для сада, так и для комнатных растений.

Что делать с резким запахом чеснока

Эксперт отметил, что запах чеснока не такой сильный, как можно подумать. Но если вам кажется, что он слишком резкий для домашних растений, можно добавить больше воды.

Кстати, чеснок можно заготовить так, чтобы хватило на всю зиму.