Специалист объяснила, почему нельзя оставлять собаку без присмотра на улице

Если оставить собаку без присмотра на улице, например у магазина, ее могут украсть, рассказала 360.ru зоозащитница Светлана Сафонова. По ее словам, если не получается взять собаку с собой в магазин, лучше оставить ее дома.

Это, конечно, всегда очень волнительно, потому что, с одной стороны, собачка приученная и никуда не уйдет, и будет ждать хозяина, а с другой стороны, получаются вот такие случаи, — объяснила специалист.

Зоозащитница отметила, что часто собак привязывают у магазинов, когда бросают их. Тогда волонтеры забирают их и занимаются поиском новых хозяев. Также бывают случаи, когда о питомцах надолго забывают из-за длительного шоппинга.

Это плохо, потому что собака — это как маленький ребенок. Мы же не оставляем грудных детей без присмотра на улице, — подчеркнула эксперт.

Сафонова добавила, что для собаки любая нестандартная ситуация будет стрессом. Если не получается все совместить, лучше пойти в магазин без питомца. Кроме того, важно, чтобы у собаки был адресник или GPS-трекер, которые помогут ее найти в случае пропажи, подытожила зоозащитница.

Ранее суд приговорил жительницу Москвы к двум годам колонии за кражи породистых собак. Общий ущерб от действий женщины оценивался примерно в 65 тысяч рублей.