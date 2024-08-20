Что необходимо успеть сделать на даче к сентябрю

Близится завершение дачного сезона, но это не значит, что можно начинать расслабляться. На участке вас ждет еще много дел, большинство из которых необходимо завершить уже к сентябрю. Опытный садовод Виктор Петренко рассказал нам о моментах в саду, которыми стоит заняться прямо сейчас, в конце августа.

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1. Обратите внимание на деревья

Как правило, срезом сухих частей деревьев и кустарников занимаются именно в конце августа, пока еще можно отличить действительно мертвые части от сезонного пожелтения. Наш эксперт не рекомендует удалять намечающиеся сухие ветки, избавляйтесь только от отмерших. После этого займитесь поливом дерева, это нужно для правильного формирования цветковых почек в грядущем году. Если у вас останется время, есть смысл прорыхлить землю у корней, чтобы последние получили больше кислорода перед осенним периодом.

2. Чеснок ждет своего часа

Один из самых быстро портящихся овощей на участке — чеснок. Важно: его можно убирать лишь в том случае, когда пожелтеют листья. Если же этого еще не произошло в конце августа, помогите своему растению — завяжите ботву в узел. Как советует Виктор, чеснок стоит убрать еще до момента, когда обрушатся холодные дожди, ведь влажный чеснок крайне сложно просушить и после этого сохранить.

3. Время моркови

Если до сбора моркови у вас есть еще пару недель, все равно не забываем о ее присутствии на огороде. Крупные плоды получаются лишь в том случае, если вы заранее проредите грядку. Лишние саженцы занимают место и не дают моркови достаточно разрастись. Виктор:

«Оставьте между морковью не меньше пяти сантиметров свободного места — идеальная пропорция для проращивания крупного плода». Поспешите!

4. Пересаживаем цветы

Цветы, которые и так неплохо растут, если мы говорим о многолетниках, можно оставить в покое, а те, кому требуется помощь, «кричат» о том, чтобы вы пересадили их прямо сейчас. Как советует наш эксперт, низкорослые цветы стоит пересаживать в конце августа в более солнечные места, чтобы им досталось больше солнца уходящим летом. Так вы добьетесь лучшего укоренения к новому сезону.

5. Обработка клубники

Многие занимаются исключительно выращиванием ягод на участке, а самой популярной является клубника. Однако, она же и самая капризная. Если вы планируете высадить новый сорт, сейчас — самое время. Клубника успеет укорениться, пока не наступили заморозки. В следующем году вас без сомнений ждет урожай без мертвых плодов.