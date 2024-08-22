Обои для гостиной: как сделать правильный выбор

Какие ассоциации возникают у вас со словом «гостиная»? Семья, уют, гости, отдых, расслабление? Гостиная — это центр дома, комната, которая должна нравиться всем, и оформляют её так, чтобы каждому было приятно и удобно в ней находиться. Ведь если спальню и кабинет создают для одного-двух человек, а кухню — максимум для семейного времяпрепровождения, то гостиная — «лицо» дома.

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Ваши друзья и родственники войдут сюда и сразу поймут, как вы живёте, какие у вас отношения в семье и какие ценности вам важны. Поэтому нужно обратить внимание на все мелочи, которые касаются интерьера гостиной. А уж тем более на такую важную часть отделки, как обои.

Дизайн гостиной

В первую очередь нужно подумать о дизайне гостиной. В каком стиле она будет выполнена? Где и какая мебель будет стоять? Какие цвета вам хотелось бы видеть в этой комнате? В зависимости от ответов вы уже сможете представить будущие обои. Может, они будут лишь нейтральным фоном для ваших ярких идей или, наоборот, станут главным акцентом, а может, вы захотите выделить одну стену или разбить гостиную на зоны при помощи разных обоев. Обо всех этих вариантах мы сейчас поговорим подробно.

Обои для гостиной

Обои бывают бумажные, флизелиновые, виниловые и тканевые. Все они обладают разными свойствами, внешними признаками и, конечно, ценой.

Бумажные обои — самый простой и экологичный вариант, но они не очень крепкие и требуют сложных подготовительных работ. Флизелиновые — самый распространённый выбор с богатым ассортиментом и стойкостью к свету и воде. Виниловые легко моются и солидно выглядят, а тканевые выбирают для гостиных, к которым применимо определение «роскошь».

Дизайн обоев

Даже если вы уже выбрали стиль и примерно представляете себе, что искать, есть тысячи вариантов обоев и столько же шансов совершить ошибку. Обратите внимание на размер комнаты — тёмные обои или с очень крупным рисунком не подойдут для маленькой гостиной. Обязательно продумайте степень освещённости гостиной: достаточно ли здесь будет солнечного света, как будет меняться оттенок обоев в зависимости от времени суток? Размер окон и высота потолков тоже имеют значение.

Комбинированные обои

А что, если вам хочется разнообразия или трудно сделать выбор? На помощь придут комбинированные обои. Например, вам нравится рисунок с яркими цветами, но не хотите такими обоями оклеивать всю гостиную. Или вы решили визуально поделить комнату на зону отдыха и, например, столовую. Конечно, вы можете подобрать цвета и рисунки, которые сочетаются между собой. Но чтобы вам было проще, многие бренды предугадывают ваши желания ещё при создании новых коллекций обоев. Акцентные яркие обои почти всегда имеют минимум 2-3 варианта для создания комбинаций.

Жидкие обои

Под определением «жидкие обои» у нас часто понимают декоративную штукатурку или даже окраску. И да, этот вариант тоже имеет право на жизнь, особенно если у вас мало времени или вы цените практичность. Жидкие обои экологически чистые, их легко наносить на стены с неровностями, они не оставляют швов и не мешают делать небольшой ремонт. Но вам не будет так уютно, как с классическими обоями.