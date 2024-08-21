Как определить, что лук и чеснок уже созрели

Если пропустить время созревания лука и чеснока, то они будут не долго храниться. Стало известно о сигналах, которые плоды подают огородникам во время созревания.

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Пожелтевшие перья лука являются признаком готового урожая. В хорошую погоду его можно сушить на месте. Однако во время дождя плоды необходимо разложить под навесом. Растение сушится на протяжении трех или четырех дней. Затем нужно избавиться от сухих стеблей и корней, перебрать луковицы, чтобы не попали поврежденные или испорченные.

Плоды, которые не пригодны для хранения, используются в первую очередь. Также их можно переработать и отправить на хранение. Огородники замораживают лук или засаливают. Хороший урожай следует хранить в сетках, картонных коробках, корзинах или ящиках. Главное – наличие вентиляции. Кроме того, можно сплести традиционные луковые косы, чтобы растение лучше сохранилось и выглядело красиво.

Обычно в середине августа урожай чеснока уже заканчивается. Его необходимо собрать перед распадом чесночных головок. Пожелтение всех листьев считается признаком уборки плодов. После сбора урожая его необходимо просушить в хорошо проветриваемом помещении или под навесом. Рекомендуется выбрать светлое место. Однако желательно избегать попадания прямых солнечных лучей на чеснок. После того, как плоды просушились, нужно обрезать их стебли, но оставить небольшой хвост возле головки. Его длина должна достигать не более пяти сантиметров. Также можно сплести чесночные косы, пишут «Аргументы и факты».

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