Психолог объяснил, что нужно знать перед заведением собаки

Эксперт отметила, что потеря собаки может оказать особенно тяжелое воздействие на детей и пожилых людей. Дети, привязываясь к питомцу, могут испытать глубокую эмоциональную травму при его потере, тогда как пожилые люди, из-за их высокой эмпатии, также могут сложно переживать утрату. Психолог порекомендовала выбирать породы с более длительным сроком жизни, если в семье есть маленькие дети, и дождаться, пока ребенок достигнет возраста 10-12 лет, чтобы облегчить принятие потери.

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Селиванова также подчеркнула, что для детей младшего возраста потеря собаки может стать серьезным эмоциональным испытанием, особенно если смерть происходит на их глазах. Для более старших детей процесс принятия смерти будет менее травматичным.

Наиболее оптимально выбирать собаку с продолжительностью жизни, превышающей возраст ребенка на момент гибели питомца. Однако следует учитывать и риски, такие как болезни или несчастные случаи, которые могут сократить жизнь животного.

По данным Королевского ветеринарного колледжа Великобритании, французские бульдоги имеют самую короткую продолжительность жизни среди популярных пород, в среднем 4,53 года, хотя максимальный зарегистрированный возраст составляет 11 лет. В список пород с коротким сроком жизни также входят английские бульдоги (7,39 года), мопсы (7,65 года) и американские бульдоги (7,79 года).

Согласно рейтингу экспертов сервиса A-Z-Animals, к породам с наименьшим сроком жизни относятся французский мастиф (5-8 лет), ирландский волкодав (6-8 лет) и бульмастиф (7-9 лет), сообщает aif.ru.

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