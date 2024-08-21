Можно ли давать кошкам соленые продукты

Мы солим практически все свои блюда. Кроме того, много соли содержится в колбасе, сыре, сосисках. Но можно ли давать эти продукты кошке?

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Соль в целом должна быть в рационе кота. Но если её слишком много или слишком мало, то это может навредить его здоровью.

Соль — это источник натрия и хлора. Натрий участвует в транспортировке питательных веществ, помогает выводить отходы; хлор поддерживает кислотно-щелочной баланс в организме, нужен для производства соляной кислоты в желудке, которая помогает в переваривании белков.

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Ветеринары не советуют солить еду для кошек, поскольку она и так уже есть в мясе, морской рыбе, сухом корме.

Если же вы дали кошке солёную рыбу или сыр, то у неё обязательно должен быть доступ к воде. Избыток соли может привести к отравлению питомца. Признаки этого состояния включают вялость, потерю аппетита, рвоту, повышенную жажду.

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