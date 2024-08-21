Как кошки улучшают здоровье людей

Кошки — очень независимые и милые существа. Но это не единственная причина, по которой стоит завести такого питомца. Научно доказано, что коты улучшают как психическое, так и физическое здоровье своих хозяев.

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Эксперты из Гарвардского университета обнаружили, что кошки помогают при депрессии. Почти 90% участников исследования отметили, что стали чувствовать себя более спокойными и умиротворёнными, когда в их доме появился кот.

Также научно доказано, что у людей, которые никогда не заводили кошек, вероятность развития болезней сердца и сосудов в два раза выше, чем у владельцев этих питомцев: 6% и 3% соответственно. По мнению учёных, общение с котом уменьшает тревожность и напряжение, благодаря необходимости заботиться о животном человек больше двигается, а ещё присутствие питомца избавляет от чувства одиночества.

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Для детей взаимодействие с кошкой тоже имеет преимущества. Благодаря общению с пушистым другом ребёнок учится ответственности, заботе, у него появляется больше уверенности в себе, развиваются навыки коммуникации. Питомец помогает детям справляться с агрессией и стрессом, укрепляет иммунитет. В том числе это касается детей с расстройствами аутистического спектра, говорят учёные.

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