Опасно ли целовать домашних животных

Многие из нас часто целуют и обнимают своих питомцев. Но насколько это безопасно для их здоровья?

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Если домашние животные гуляют на улице, то они могут занести оттуда паразитов, микроорганизмов. В результате у человека могут развиться болезни, которые сами по себе не опасны, но очень неприятны. Например, это гельминтоз (яйца паразитов могут быть в шерсти животного), токсоплазмоз (часто болезнь протекает бессимптомно), пастереллез (может привести к воспалениям и инфекциям, которые требуют медицинского вмешательства).

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Вероятность заражения перечисленными выше болезнями чаще всего преувеличена. И это важно понимать. То есть возникают эти заболевания обычно не при контакте с питомцами, а при других обстоятельствах.

Кроме того, многие домашние животные не любят поцелуи и они им не приносят никакого удовольствия.

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