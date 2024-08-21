Как правильно засушить острый перец?

Сушка острого перца считается одним из самых простых и эффективных способов консервации этого овоща. Как засушить перец, чтобы сохранить его полезные свойства и остроту вкуса, рассказывает Общественная Служба Новостей.

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Для сушки идеально подходят среднеспелые и позднеспелые сорта острого перца. В них больше сухих веществ, к тому же они хорошо сохраняют свою форму и цвет.

Проще всего сушить перцы на солнце. Для этого плоды нужно разложить на чистой поверхности под прямыми лучами. При этом перец необходимо переворачивать, чтобы он высыхал равномерно. Если организовать такую сушку сложно, можно использовать духовку. Ее нужно разогреть до 50-60 градусов, а перец выложить на противень, застеленный пергаментной бумагой.

Сушить перец можно и в специальной электросушилке, предназначенной для овощей и фруктов. В ней для плодов предусмотрены специальные поддоны. Еще одно устройство, которое подойдет для этих целей, – аэрогриль. Чтобы сохранить цвет и вкус овоща, его нужно поместить на решетку, установить скорость вентилятора на максимум, а температуру на 50-60 градусов.

Ну и на крайний случай для этих целей подойдет микроволновка. Для сушки в ней используется тарелка, застеленная бумажной салфеткой. Мощность прибора должна быть 600-800 Вт, время работы – две-три минуты. Процедуру повторяют два-три раза до полного высыхания.

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