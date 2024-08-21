Названы причины, по которым коты боятся воды

Очень немногие кошки любят воду или хотя бы спокойно относятся к купанию. Но с чем это связано?

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Неприязнь кошек к воде связана с их физиологией. Их тело покрыто шерстью, которое участвует в терморегуляции. Именно поэтому кошки не потеют и потовых желез у них нет. Также в каждом волоске животного есть сальная железа, содержащая витамин D и ароматические вещества. Чтобы предотвратить попадание с шерсти болезнетворных бактерий, коты часто вылизываются.

В целом кошки воды не боятся - они просто не любят намокать. И есть несколько объяснений этого явления.

Нарушение терморегуляции тела. При намокании кот будет мёрзнуть либо перегреваться, так как контролировать температуру тела его шерсть уже не сможет.

Усиление запаха. У кошек запах шерсти при намокании становится намного сильнее. Его даже может почувствовать человек.

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Больше грязи и риск возникновения заболеваний. На мокрую шерсть налипает пыль, грязь, мусор. Из-за этого кошка при вылизывании может чем-нибудь заразиться.

Психологические факторы. Кошки - животные сухопутные, а водная среда для них - стресс.

Однако есть порода кошек, которую купать нужно регулярно. Это сфинксы. У них нет шерсти и есть потовые железы. Да и воду эти питомцы очень любят.