Названы самые маленькие породы собак

Существуют миниатюрные породы собачек, которые остаются всю жизнь «вечными щенками». Вот некоторые из них.

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Чихуахуа. Масса тела такой взрослой собачки обычно составляет 1,5−3 кг, а рост — 15−23 см. Живёт эта порода 12−20 лет. По характеру такие псы энергичны, веселы, храбры. Однако они склонны к ожирению, очень хрупкие, легко травмируются, часто для прогулок им нужна специальная одежда и обувь (они часто перегреваются или переохлаждаются). Ещё эти собаки довольно задиристые и часто лают на других животных и на людей.

Той-пудель. Очень умные собаки, которых легко обучить различным командам. В среднем живут они 10−18 лет. Их рост — 24−28 см, масса тела — 2−4 кг. Вам придётся тщательно следить за шерстью и зубами такого пса. Из минусов породы: такие питомцы не переносят одиночество, любят громко лаять, могут быть очень трусливыми, нуждаются в постоянной активности.

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Русский той. Обычно весят такие собаки 1,5−3 кг, их рост составляет 20−30 см. Гладкошёрстные представители породы требуют минимальной заботы о шерсти. Живут русские тои 12−15 лет. Из минусов этих собачек — склонность к получению травм из-за маленького размера, необходимость в защите от холода.

Померанский шпиц. Вес подобных собак составляет 1,8−3,5 кг. Продолжительность их жизни — 12−16 лет. Однако они склонны к проблемам с зубами, дыханием, сердцем, к нестабильности коленной чашечки. За их шерстью нужно регулярно ухаживать, а ещё они много лают, сильно линяют, чувствительны к холоду.