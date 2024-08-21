Что необходимо успеть сделать в огороде до сентября

До конца лета осталось меньше 10 дней. В Россельхозцентре России напомнили, какие дела необходимо успеть сделать в огороде до сентября.

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В первую очередь дачникам рекомендуют посеять скороспелые овощи и зелень.

«Все больше грядок пустеет. Высадите на них редис, салат, укроп, петрушку, пряные травы, редьку, репу, горох, пекинскую капусту, чеснок», – пишет источник.

В это же время следует продолжать собирать уже выращенные овощи, зелень и фрукты. Также можно проредить корнеплоды.

В августе томаты, картофель, перцы и баклажаны страдают от вредителей. Специалисты рекомендуют регулярно проветривать теплицу, а картофель высоко окучивать. Борьбу с сорняками следует вести вплоть до глубокой осени.

Чтобы у выращенных плодов не испортился вид и вкус, необходимо отрегулировать полив. В последние дни лета бывает весьма жаркая и сухая погода, поэтому воды растениям может требоваться больше.

В конце лета наступает пора подкормки плодоносящих деревьев и подготовки ям для осенней посадки саженцев. Также до осени можно провести санитарную обрезку деревьев. Следует избавиться от деревьев с вредителями и вырезать вертикальные побеги, которые загущают крону и не дают плодам хорошо созревать.

Собрав урожай с кустов смородины и крыжовника, необходимо обрезать все больные побеги, подрыхлить почву, выдернуть сорняки. Ближе к концу августа можно приступить к посадке саженцев малины и садовой земляники.

Также специалисты рекомендуют уделить внимание винограду.