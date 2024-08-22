Стало известно об ограничении для владельцев животных

В России правила, касающиеся количества домашних животных в квартирах, зависят от местных нормативно-правовых актов. Об этом сообщил адвокат Станислав Мельник.

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По его словам, в Новосибирской области количество допустимых домашних питомцев определяется размером квартиры и видом животных. Конкретно, на каждую 12 квадратных метров жилой площади разрешается иметь не более одной собаки крупной или средней породы, двух собак мелкой породы или трех кошек.

Тем не менее, подобные ограничения не распространены на все регионы России. Это порой приводит к проблемам в многоквартирных домах, где жильцы содержат большое количество животных без надлежащего ухода, что может создавать антисанитарные условия в зданиях, отмечает собеседник «РИА Новости».

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