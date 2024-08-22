Кинолог предупредил о последствиях окрашивания шерсти собак

Собаководам не следует окрашивать шерсть своим питомцам, даже натуральные красители могут вызвать облысение и острую аллергическую реакцию у животного. Об этом сообщил Агентству городских новостей «Москва» президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

© Unsplash

«Российская кинологическая федерация настоятельно не рекомендует окрашивать шерсть собакам. Некоторым кажется, что это простая и безопасная процедура, но это заблуждение. Даже самая безобидная краска, которая содержит натуральные красители, может стать причиной острых аллергических реакций, если у собаки чувствительная кожа, склонная к аллергии. Последствия могут быть самыми разными: раздражение кожи, выпадение шерсти, появление залысин и возникновение тяжелых аллергических реакций», – сказал Голубев.

Специалист подчеркнул, что всегда нужно помнить об индивидуальных особенностях питомца.

«Если краска не стала причиной развития негативных последствий у одной собаки, это не значит, что она безопасна для вашего любимца», – пояснил Голубев.

Ранее в Telegram-каналах распространилось видео, на котором девушка в районе Патриарших прудов выгуливала бульдога с леопардовым окрасом.