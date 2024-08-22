Что важно сделать в огороде до осенних холодов

Август подходит к своему завершению и уже скоро уступит место осени. И хотя синоптики и обещают бабье лето, рано или поздно температура воздуха понизится. Что обязательно нужно сделать в саду и огороде до того, как придут осенние холода, «Вечерняя Москва» узнала у агронома Михаила Воробьева.

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По его словам, самое главное — если грядки уже освобождены, нужно сделать так, чтобы они ни в коем случае не стояли пустыми. Землю можно замульчировать: создать на поверхности защитное покрытие, которое сохранит влагу и не позволит расти сорнякам.

«Например, скошенной травой, опавшими листьями, любыми органическими остатками. Если не создать защитное покрытие, то сорняки быстро разрастутся. А так в следующем году перед посадкой вы будете эту дернину просеивать сквозь пальцы», — посоветовал агроном.

В качестве альтернативы мульчированию он предложил высадить сидераты, которые еще называют улучшителями почвы. Их нужно высеивать гуще, чем обычные растения. Сидераты не позволяют расти сорнякам, подавляя любую их деятельность.

«Сидераты погибают за зиму. Мы их заделываем в почву непосредственно перед самым похолоданием и тем самым обогащаем ее органическими веществами», — объяснил собеседник «ВМ».

Перед осенним похолоданием можно вырезать двухлетние побеги малины, чтобы они не мешали новым. Этим можно заняться и весной, но с учетом того, сколько дел у садоводов в этот период года, проще неспешно сделать это до зимы. А оставшиеся после подрезки молодые побеги нужно подвязать, чтобы их не сломала тяжесть снега.

«Если у вас были поражены яблони, груши, вишни, сливы, крыжовник, смородина какими-либо болезнями, то сейчас самое время провести искореняющую обработку фунгицидами, поскольку до урожая еще далеко. Так что можно использовать даже самые-самые ядовитые вещества», — рассказал собеседник «ВМ».

До следующего урожая все эти вещества разрушатся, поэтому можно не переживать за то, что будет с плодами, заверил Воробьев.