Смертельно опасно: врач посоветовал хозяевам не красить домашних животных

Искусственный окрас шерсти опасен для здоровья животных. Он может вызвать интоксикацию и аллергию. Об этом рассказал «360» ветеринарный врач высшей квалификационной категории Михаил Шеляков. Так он прокомментировал сообщения о замеченной в Москве собаке, выкрашенной под леопард.

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По словам специалиста, ветеринары крайне негативно относятся к покраске питомцев. Врачам не раз приходилось спасать таких животных от интоксикации, аллергии, расчесов и других неприятностей.

«Обычно красят котят, когда их пытаются выдать за экзотическую породу. Поэтому мы всегда говорим, что, если вы видите какого-то котенка с космическими раскрасками, это не чудеса селекции. Это означает, что животному срочно нужна помощь», – подчеркнул ветеринар.

Он добавил, что экзотический окрас не дает ничего, кроме «кичевости» и привлечения лишнего внимания. В целом же это можно счесть как нездоровые фантазии владельца животного. Для последнего же «это всегда плохо», отметил эксперт. В качестве доказательства Шеляков вспомнил историю с утками, когда их выкрасили в яркий цвет для защиты от хищных птиц. В результате краска смыла весь водоотталкивающий слой с перьев и птицы утонули.

По словам врача, владельцы животных всегда должны задавать себе два вопроса и знать на них ответы: «Что хотим и зачем хотим?» В случае с желанием покрасить животное ответа на эти вопросы нет. Тем же, кто хочет выделиться за счет питомца, Шеляков посоветовал приобрести ошейники со стразами и другую дорогую атрибутику.

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