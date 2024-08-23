Агроном рассказала способы правильного хранения овощей

Для долгого хранения подойдут только здоровые плоды без повреждений, рассказала «Вечерней Москве» агроном и эксперт по садоводству Ольга Сморчкова. По ее словам, овощи, которые уже сейчас начинают портиться, лучше незамедлительно съесть и не класть их к здоровым плодам.

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Для длительного хранения нужно выбирать только здоровые зрелые плоды без повреждений. Если овощи начали подгнивать или имеют срезы, которые появились после сбора урожая, их нужно использовать в пищу в ближайшее время, потому что они быстро испортятся, — отметила агроном.

Она добавила, что плоды необходимо очистить от остатков почвы, но не мыть их, так как вода способствует образованию гнили. Перед хранением овощи нужно просушить в темном месте.

При этом разным овощам нужны разные условия хранения, такие как влажность, температура и вентиляция. К примеру, для корнеплодов (морковь, картофель и свекла) нужна температура от 0 до +2 градусов и высокая влажность, которую может обеспечить погреб или подвал, и хорошая вентиляция, которая плоды спасет от влаги и плесени, объяснила Сморчкова.

Плодам лучше не соприкасаться, чтобы они не повредились при хранении. Так, овощи лучше разложить слоями в ящики, а не в мешки.

Идеальным способом хранения свеклы и моркови являются ящики с песком. Необходимо разложить овощи слоями в ящики и присыпать каждый слой сухим песком. Этот способ поможет защитить овощи от грибка. А картофель не нуждается в таком способе хранения, — подчеркнула специалист.

Она посоветовала время от времени проверять, в каком состоянии находятся овощи, и удалять портящиеся.

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