Кинолог рассказал о полезных устройствах для собак

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал о полезных приспособлениях, которые стоит приобрести для питомца.

© Вечерняя Москва

По словам эксперты, стоит купить gps-трекер. Это устройство особенно полезно для владельцев активных собак, которые часто берут их на природу и позволяют бегать без поводка. Трекер крепится к ошейнику, с его помощью хозяин всегда будет знать, где находится собака.

Автоматическая кормушка может стать отличным решением для работающих хозяев, особенно когда собаке необходимо дробное питание. При помощи такого устройства осуществляется подача корма в удаленном режиме.

Для подвижных игр на загородном участке можно купить катапульту для мячей. Она запускает мячи, которые собака ловит и приносит обратно.

Для обрезки когтей у животных можно купить гриндер — электрический когтерез для животных. Однако его использование требует осторожности, чтобы не навредить животному, передает «Радио 1».

Также кинолог Владимир Голубев рассказал, как защитить собаку в жару.