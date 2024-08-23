Проверьте эти неочевидные места в своем доме на плесень

Чихание, зуд в глазах и раздражение кожи — симптомы, к которым может привести присутствие плесени в доме. По крайней мере если у вас нет астмы или аллергии — бояться ее не стоит. Главное, контролировать ситуацию и не дожидаться заражения больших площадей. В первую очередь следует регулярно осматривать трубы водоснабжения, которые находятся не на виду — например, проведены по задней стенке кухонного гарнитура. Даже если протечки отсутствуют, на них может образовываться конденсат.

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«Если вы ищете под раковиной или любым другим типом труб, будь то кухонная раковина или посудомоечная машина, из-за попадания воды всегда может образоваться плесень», — заявила Тала Саар, владелица компании, предоставляющей услуги по устранению плесени.

В большинстве случаев с мелкими очагами заражения можно справиться самостоятельно. Используйте моющее средство и воду для удаления плесени с твердых поверхностей, а затем проследите за тем, чтобы они оставались сухими. Также важно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать контакта и возможных последствий.