Проверьте эти неочевидные места в своем доме на плесень

Эти неочевидные места часто становятся рассадником плесени: проверьте их в своем доме
Чихание, зуд в глазах и раздражение кожи — симптомы, к которым может привести присутствие плесени в доме. По крайней мере если у вас нет астмы или аллергии — бояться ее не стоит. Главное, контролировать ситуацию и не дожидаться заражения больших площадей. В первую очередь следует регулярно осматривать трубы водоснабжения, которые находятся не на виду — например, проведены по задней стенке кухонного гарнитура. Даже если протечки отсутствуют, на них может образовываться конденсат.
«Если вы ищете под раковиной или любым другим типом труб, будь то кухонная раковина или посудомоечная машина, из-за попадания воды всегда может образоваться плесень», — заявила Тала Саар, владелица компании, предоставляющей услуги по устранению плесени.
В большинстве случаев с мелкими очагами заражения можно справиться самостоятельно. Используйте моющее средство и воду для удаления плесени с твердых поверхностей, а затем проследите за тем, чтобы они оставались сухими. Также важно использовать средства индивидуальной защиты, чтобы избежать контакта и возможных последствий.