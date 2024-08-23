Как правильно побелить деревья весной и осенью

Деревья на загородных участках выполняют несколько важных функций: они создают тень, очищают воздух и украшают территорию. Но чтобы они продолжали радовать своих владельцев, необходимо правильно за ними ухаживать. Один из эффективных методов ухода за деревьями — это их побелка. «Общественная служба новостей» подготовила советы, как правильно выполнять эту процедуру.

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«Беление деревьев – важный агротехнический прием, который помогает защитить садовые насаждения от различных негативных факторов», – сообщают специалисты.

Как отмечается, кора дерева служит домом для множества насекомых и микроорганизмов, которые могут нанести ущерб растению. Побелка создает защитный барьер, препятствующий проникновению вредителей и развитию болезней. Кроме того, белый цвет побелки отражает солнечные лучи, защищая кору деревьев от перегрева и солнечных ожогов. Побеленные деревья выглядят более аккуратно, что придает участку эстетически привлекательный вид.

Побелку деревьев рекомендуется проводить дважды в год: весной и осенью. Весенняя побелка проводится в начале сезона, когда солнечные лучи начинают активно греть и могут обжечь кору. Обычно это время наступает в феврале, когда дневные температуры поднимаются выше нуля, а ночные опускаются ниже. Осенняя побелка проводится в октябре и ноябре, когда заканчивается вегетационный период и растения готовятся к зиме. В этот период кора становится более уязвимой к морозам, ветру и осадкам, поэтому дополнительная защита крайне необходима. Важно успеть побелить деревья до наступления заморозков, чтобы защитное покрытие успело высохнуть и закрепиться на коре.

Перед побелкой деревьев необходимо провести подготовительные мероприятия. Важно осмотреть стволы, чтобы определить объем работы и выявить возможные проблемы, такие как лишайники, мох или трещины. После этого нужно очистить ствол от лишайников и мха, а также удалить зимующих насекомых. Трещины на коре следует закрыть садовым варом или глиняной болтушкой. Под деревом рекомендуется разложить пленку для сбора осыпавшихся насекомых и кусочков коры, которые затем необходимо сжечь

Для побелки деревьев можно использовать как ручной метод с помощью щетки или кисти, так и механизированный способ с использованием пульверизатора или краскопульта. В целях безопасности важно надевать резиновые перчатки и защитные очки. Раствор для побелки готовится из гашеной извести, казеинового клея и медного купороса. Состав наносится на кору деревьев ровным слоем, уделяя особое внимание нижним скелетным ветвям и щелям на коре. После высыхания следует нанести побелку повторно в 2–3 слоя.

Не рекомендуется проводить побелку во время заморозков, чтобы избежать обледенения коры. Начинать побелку следует, когда дереву исполнилось три года, так как более молодые деревья могут замедлить развитие после этой процедуры, передает ОСН.

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