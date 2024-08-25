Назван способ сохранить свежие помидоры до весны

Срочно собрать томаты, если на них появились первые бурые и черные пятна фитофтороза рекомендуют эксперты. Но если помидоры не выглядят пораженными, но уже достигли оптимального размера, вполне возможно оставить их на кустах, уверена Наталья Иванцова. При этом все пасынки, нижние листья и крупный листовой аппарат лучше убрать, чтобы обеспечить доступ солнцу и ветру.

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Полностью собирать урожай томатов руководитель садового центра «Сияние» советует с наступлением первых холодных ночей.

«Нужно собрать все помидоры, когда температура опустится ниже + 7 градусов. При такой температуре созревание останавливается. +12, + 14 градусов – это ещё нормально, главное чтобы не было очень сыро. Сейчас уже слишком много воды. Помидоры могут стать невкусными и водянистыми», – говорит Иванцова.

Для профилактики фитофтороза эксперт советует провести севооборот (найти для томатов другой участок) и осенью обработать землю фунгицидами, такими как фармайод и фитолавин. Дальнейшее внесение биопрепаратов поможет восстановлению микрофлоры плодородного слоя.

Так или иначе, большую часть «зеленого» урожая томатов придется доводить до зрелости в домашних условиях.

Способы дозаривания зеленых помидоров

Дозаривание – это доведение снятых недозрелых плодов до потребительской спелости. В промышленных условиях дозаривание проводят в хранилищах, складах и специально оборудованных камерах. В домашних условиях достаточно обычных овощных ящиков.

Помимо томатов дозаривают яблоки и груши зимних сортов и бананы. Раньше незрелые плоды хранили в теплых валенках, чтобы ускорить их созревание.

«Да, раньше в валенки укладывали. Но я не проводила испытания, не знаю, как это влияет на созревание, – говорит Наталья Иванцова. – А вот если в зеленые помидоры положить яблоко или спелый томат, то помидорки быстрее покраснеют – это точно».

При этом, как заявила собеседница VN.ru, лучше всего все-таки дозаривать томаты не на солнце, а в тени. Под солнечными лучами плоды испаряют много влаги и быстрее начнут морщиться.

Как сохранить свежие помидоры до весны

Для длительного хранения Наталья Иванцова советует высаживать томаты поздних сроков созревания. Кроме того, сохранность и лежкость томатов зависят от содержания сухих веществ

«Есть сорта, в которых много сухих веществ. Они, даже поспевшие, хранятся до марта в комнатных условиях при температуре + 15 градусов. Я оставляю много таких томатов, и мы едим свои салаты почти до марта», – эксперт определят сорта длительного хранения опытным путем. Хранить зеленые помидоры Иванцова не советует – они будут невкусными.

Как вырастить самые вкусные томаты

Как рассказала собеседница VN.ru у разных томатов множество оттенков вкуса: есть кислые и плотненькие, сладкие и сахаристые как арбуз. Но в любом случае, самые вкусные помидоры – сортовые, а не гибридные. При покупке семян устойчивых и урожайных гибридов важно это учитывать.

«Я высаживаю каждый год сортов 30 – по одной штуке каждого сорта. Особенно вкусные черри. В больше сухих веществ и сахаров. Они более сладкие», – уверена Иванцова.

Чем больше летом солнца, тем вкуснее дачные помидоры. Из-за этого грунтовые помидоры обычно слаще тепличных. В конце лета для сохранения помидорного вкуса плантации перестают обильно поливать – раз в одну-две недели вполне достаточно.

«Я мульчирую плантацию травой, чтобы почва была чуть влажная. Если слишком много будет воды, томаты будут трескаться и потеряют вкус. Хорошо поливать зольными растворами для обогащения калием – помидоры будут слаще».

Именно из-за вкуса горожане готовы покупать помидоры у частников гораздо дороже магазинных. Водянистые, с жесткими прожилками и толстой шкуркой – томаты из супермаркета по вкусу очень сильно уступают помидорам «ручной работы».

«Такая прожилка жесткая под кожицей возле ножки – это вирус столбур или неусвоение питательных веществ из-за плохих условий выращивания. Это совсем невкусные помидоры», – говорит Наталья Иванцова.

Вирус столбур, который портит вкус томатов, встречается и в частных подворьях, предупредила эксперт. Чтобы сохранить от него помидорные плантации, главное соблюдать севооборот на участке.

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