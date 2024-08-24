Как похудеть кошке – помогаем питомцу сбросить вес

Ожирение возникает, когда масса тела превышает нормальные значения, скопление жировой ткани очень заметно, и животное испытывает трудности с движением. Это может быть следствием неспособности хозяина контролировать потребление пищи или признаком первичного заболевания. Согласно статистике, сегодня все больше владельцев задаются вопросом, как похудеть кошке, - Екатерина Шульга, ветеринарный врач-терапевт.

Снижение физической активности и переедание являются основными причинами этого состояния. Так что же нам нужно сделать, чтобы исправить эту ситуацию? Каким должен быть рацион для кошки с избыточным весом? Как похудеть любимцу? Мы попробуем найти ответы на все вопросы в этой статье.

Как определить, что кошке необходимо похудеть?

Есть несколько способов, с помощью которых владельцы домашних животных могут определить, есть ли избыточный вес.

Давайте обсудим некоторые из наиболее распространенных признаков, на которые следует обратить внимание, потому что они могут приносить неудобства вашей кошке:

Талия. У животного с оптимальным весом она должна просматриваться. При взгляде сверху можно увидеть линию талии между грудной клеткой и тазобедренными суставами. Это, возможно, трудно заметить у длинношерстных кошек, но если вы проведете рукой по их спине и бокам, то должны почувствовать, где она изгибается внутрь. Если не можете определить, вероятно, у питомца избыточный вес.

Ребра. Хотя они не должны быть настолько заметными, чтобы вы наблюдали их на расстоянии, вблизи можно увидеть их очертания или почувствовать под шерстью и кожей, не нажимая очень сильно. Если приходится продавливать слои жира, чтобы их обнаружить, или они вообще неощутимы, то вашей кошке нужно похудеть.

Позвоночник и тазобедренные кости. Как и в случае с грудной клеткой, при здоровом весе позвоночник и тазобедренные кости питомца, которые выглядят как бугорки над хвостом с обеих сторон, должны быть слегка видны или легко прощупываться при поглаживании.

Живот. У кошек обычно есть «первичный мешочек» — немного дополнительной кожи, свисающей с живота у задних лап. Но если смотреть на животное сбоку, его грудная клетка должна выгибаться вверх в меньшую брюшную часть. Если изгиба нет или живот изогнут к низу и наружу, значит у вашего любимца избыточный вес.

Изменение привычного поведения. Питомцы, имеющие лишние килограммы, малоактивны. Они быстрее устают из-за большого веса, как следствие, мало играют, не бегают, с трудом ходят и встают. Не могут запрыгивать и передвигаться по лестницам.

Отсутствие личной гигиены и ухудшение качества шерсти. Избыток жира может затруднить кошке доступ к участкам тела, чтобы должным образом ухаживать за собой. Это приводит к грязной коже и спутанной шерсти сзади, особенно в нижней части тела в области ануса и половых органов.

Одышка. Лишний жир вокруг трахеи может привести к тому, что дыхание будет тяжелым, с хрипами. В связи с этим возможны хронические проблемы с сердцем и легкими.

Мочекаменная болезнь и цистит. Из-за малой активности и низкой гигиены увеличивается риск инфекции мочевыделительной системы и мочекаменной болезни.

В таблице ниже приведены нормы по весу для любимцев разных пород.

Порода

Норма веса (самка/самец)

Бирманская кошка: кошки — 4,5–6 кг, коты — 5,5–8 кг

Сфинкс: кошки — 3,5–4 кг, коты — 6–7 кг

Мейн-кун: кошки — 4,5–7,5 кг, коты — 8-12 кг

Британская короткошерстная: кошки — 3,5–7 кг, коты — 4,5–8 кг

Норвежская лесная: кошки — 6-7 кг, коты — 8-9 кг

Рагамаффин: кошки — 5–7,5 кг, коты — 5-10 кг

Колорпойнт: кошки — 4-5 кг, коты — 5-6 кг

Персидская кошка: кошки — 3,5–6 кг, коты — 5-7 кг

Экзотическая короткошерстная: кошки — 3,5–5 кг, коты — 5–7 кг

Мэнкс: кошки — 3-4 кг, коты — 5–6 кг

Домашняя короткошерстная: кошки — 2-4 кг, коты — 3-7 кг

Причины появления лишнего веса у кошки

Ряд факторов способен вызвать набор килограммов у питомцев. Вот некоторые из самых часто встречающихся.

Перекармливание. Животные лучше всего чувствуют себя при частых приемах пищи небольшими порциями в течение дня. Единоразовое кормление может стать результатом того, что любимцы съедят все слишком быстро. Это приведет к попрошайничеству и получению дополнительной еды. Также нежелательно неконтролируемое накладывание корма на протяжении всего дня.

Отсутствие физических упражнений. Домашние кошки особенно склонны к гиподинамии, потому что у них не так много возможностей для привычных занятий: исследования, охоты и лазания. Питомец много спит, лежит и мало двигается, из-за чего даже при контроле рациона может происходить набор веса.

Недостаточная стимуляция. Помимо того, что это становится причиной гиподинамии, отсутствие у питомцев возможности делать то, что естественно для тех, кто находится на улице, может привести к скуке. Они будут больше есть и спать, так как нет интересных занятий.

Недостаток сна. И наоборот, кошки, которым не обеспечено достаточное количество подходящих мест для сна, могут испытывать стресс и, в конечном итоге, не высыпаться.

Старение. С возрастом метаболизм замедляется, в результате чего питомцы сжигают меньше калорий.

Стерилизация или кастрация. Могут провоцировать повышенный аппетит.

Заболевания опорно-двигательного аппарата. Артрит и другие проблемы с суставами могут снизить уровень активности животного, заставляя его сжигать меньше калорий. Гипотиреоз, гиперфункция надпочечников и другие заболевания, влияющие на обмен веществ, могут стать причиной лишнего веса у кошек.

Лекарства. Набор массы является распространенным побочным эффектом стероидных препаратов, таких как преднизолон.

Оценка степени ожирения у кошки

Считается, что питомцы имеют избыточный вес, когда он превышает их нормальные показатели более чем на 10%. Превышение массы тела больше чем на 20% — это ожирение. Из-за того, что кошки сильно различаются по размеру, мы не можем определить здоровый вес отдельного животного или даже для каждой породы, поэтому ветеринарные врачи могут дать оценку упитанности (BCS).

Она обычно оценивается по шкале от 1 до 9, где 4 и 5 являются идеальными. По этой шкале 6 — это небольшой избыточный вес, а 7, 8 и 9 — ожирение. Это соответствует 10%, 20%, 30 и 40% от нормального веса соответственно.

Вы также можете увидеть, что BCS определяется по шкале от 1 до 5, но диапазон от 1 до 9 проще в использовании и позволяет рассчитать идеальный вес.

Владельцы домашних животных могут оценить вес своей кошки дома, осторожно проведя руками по ребрам. Они должны хорошо прощупываться под кожей, а тело питомца иметь форму песочных часов. Можно посмотреть на животное сверху, чтобы определить, есть ли уменьшение объема в области задней части. Если вы не чувствуете ребер или не видите, что корпус имеет форму песочных часов, то, скорее всего, у кошки избыточный вес в той или иной степени.

Чем опасен лишний вес?

Любимцы с избыточным весом подвержены риску возникновения заболеваний, влияющих на продолжительность их жизни.

К ним относятся:

Сахарный диабет;

Нарушение обмена веществ;

Сердечно-сосудистые заболевания;

Респираторные заболевания;

Артрит и проблемы с суставами;

Цистит и мочекаменная болезнь;

Ухудшение качества кожи и шерсти;

Артериальная гипертензия;

Рак;

Снижение иммунитета.

Поэтому владельцу очень важно уже на ранних строках отклонения веса от идеального задуматься о том, как похудеть его кошке.

Группы риска

Чтобы не решать проблему снижения массы тела животного, требуется особая профилактика ожирения у некоторых пород:

Бирманская кошка. Они очень склонны к ожирению, которое может вызвать диабет и другие серьезные проблемы со здоровьем. Ленивы, известны тем, что большую часть дня ведут сидячий образ жизни, поэтому очень важно ограничивать их в еде. Рагамаффин. Они не очень заботятся о физических упражнениях или активности, поэтому с большей вероятностью растолстеют, если вы позволите им есть сколько душе угодно. Это не та кошка, у которой может быть бесконечная кормушка. У них нет чувства самоконтроля, и питомец, возможно, наберет чрезмерный избыточный вес, если ему давать съесть больше, чем рекомендовано ветеринарным врачом. Колорпойнт. Эта симпатичная кошечка является «двоюродной сестрой» сиамской, но она не такая тонкая и изящная. Такие питомцы немного более снисходительны и чуть-чуть ленивы. Им легко набирать вес, они не очень хотят заниматься спортом. Персидская кошка. Большие, привлекательные животные с длинной шерстью и красивой мордой. Люди любят этих питомцев. Тем не менее очень часто они становятся тучными из-за нерадивых владельцев. Хозяева ненамеренно делают своих персидских кошек толстыми, просто не осознают этого. С такой длинной шерстью не всегда легко определить, когда любимец ест слишком много. Кроме того, эта порода не так активна. Экзот. Крупная кошка, которая, имея возможность есть слишком много, тоже будет набирать вес. У них развивается диабет, проблемы с шерстью и даже способность осторожно ходить. Эти питомцы должны есть только очень ограниченный ежедневный рацион. Бесконечные миски с едой не подходят для этой породы. Мэнкс. Коренастая любимица, но миниатюрная. Из-за особенностей строения тела трудно определить, есть ли избыточный вес или нет. Коты легко переходят от здорового состояния к ожирению, при этом владельцы не замечают, что что-то не так. Британская короткошерстная. Несмотря на то, что эти кошки нередко набирают избыточный вес из-за хозяев, которые кормят их слишком много, они могут легко потерять его. Очень игривы и с нетерпением ждут возможности провести время с человеком. Любят прыгать и бегать, что поможет сделать их стройными и подтянутыми. Сфинкс. Возможно, вы удивитесь, узнав, что именно эта порода склонна к неконтролируемому аппетиту. Поскольку кошка бесшерстная, ее проблемы с весом видны сразу. Люди, как правило, перекармливают их, думая, что нужна дополнительная еда. Без меха, который увеличивает животное визуально, «голышей» считают слишком тонкими и, как правило, кормят их больше. Домашняя короткошерстная. Это собирательная категория для любых кошек, которые не принадлежат к определенной породе, и, по оценкам, составляют шокирующие 95% от общей численности домашних питомцев. И хотя у них нет особой предрасположенности к ожирению, преобладание в популяции гарантирует, что любимцы также имеют тенденцию доминировать в списках самых толстых кошек. Норвежская лесная (виджи). Предрасположены к нездоровому набору веса. Это особенно важно для гериатрических питомцев или для тех, которые ограничены пространством, слишком маленьким для того, чтобы была возможность нормально тренироваться. Мейн-кун. Набор веса у этой крупной кошки связан с малой активностью. Питомцу нужно много места для игр, бега, а в домашних условиях, как правило, владелец не может организовать удобное пространство для такого большого представителя кошачьих.

Некоторые породы имеют привычки, которые делают их более склонными к перееданию или лени, в то время как другие на самом деле набрали килограммы, чтобы стать в большей степени эффективными хищниками в дикой природе. Какой бы ни была причина того, что кошка набрала лишнее, эта проблема требует контроля.

Как похудеть кошке – 8 шагов

Итак, давайте сбросим этот вес! Как и люди, питомцы с такой проблемой имеют дисбаланс калорий, то есть потребляют больше энергии, чем тратят. Уменьшение количества используемых калорий одновременно с увеличением физической активности — верный способ справиться с проблемой.

Существует несколько аспектов данного вопроса, изучив которые вы поймете, как помочь вашей кошке похудеть. Хотите узнать, как снизить массу?

Исключить болезни

Ожирение является результатом определенных заболеваний. Обратитесь к ветеринарному врачу, чтобы он мог оценить состояние животного. Проведите диспансеризацию – клинический и биохимический анализ крови, УЗИ брюшной полости, исследование гормона Т4. Также специалист может посодействовать вам в составлении оптимальной программы похудения кошки, чтобы рацион был полезным, а не вредным для ее здоровья.

Пересмотр рациона

Избыток жира в организме питомца на 90% является результатом неправильного кормления. У вас есть два варианта: уменьшить количество корма, который вы даете любимцу, на 10-20%, или перейти на специальный рацион. Как кормить кошку, чтобы она похудела?

Кормят животное во время диеты два-три раза в день. Не нужно, чтобы еда постоянно находилась в его миске, надо лишь позаботиться о неограниченном доступе к воде.

Если не хотите сокращать порцию, что очень болезненно для многих кошек, попробуйте перейти на сухой диетический корм. Он содержит больше клетчатки и меньше жира, чем стандартный, что заставляет питомца дольше чувствовать себя сытым. Тем, кто кормит своих любимцев натуральными рационами, стоит просто уменьшить количество жиров и увеличить содержание белка. Разработать правильное питание с дефицитом калорий поможет ветеринарный диетолог.

Исключить нарушение диеты

Владельцу важно знать, как правильно кормить кошку, чтобы она похудела. Следует запомнить, что животное ни в коем случае не должно питаться едой хозяина. Кормление «со стола» может привести к нарушению обмена веществ и набору лишнего веса. Поэтому котлеты, супы и борщи должны быть сразу исключены из рациона.

Важно предупредить об этом всех членов семьи.

Сброс веса у кошек нередко осложняется из-за того, что домочадцы подкармливают питомца. Чтобы диета была эффективна, нужно строго придерживаться ее. Любая еда, попавшая в рот – это калории, и даже маленькие кусочки могут нарушить необходимый для похудения дефицит.

Замедлить скорость поедания корма

Как и люди, кошки, которые глотают еду, все равно могут чувствовать голод, что существенно мешает похудеть. Организму требуется некоторое время для фиксации своей полноты и выработки гормонов, необходимых для того, чтобы мозг перестал искать пищу.

Один из простых методов помощи, чтобы ваш питомец чувствовал себя более сытым — найти способы замедлить прием пищи, любимец не должен есть слишком быстро. Можно рассыпать сухой кошачий корм по твердому полу или спрятать его по всему дому небольшими кучками. Игрушки- и миски-головоломки для кормления также являются отличным способом заставить кошку не торопиться во время еды и обеспечить умственную стимуляцию.

Обеспечьте досуг питомца

Физические занятия, несомненно, помогут кошке похудеть. Существует множество вариантов, таких как колесо для упражнений, удочки, мышки, мячики и другие игрушки, чтобы побудить вашего питомца больше двигаться, даже если он не выходит на улицу.

Организуйте пространство

Кошачьи деревья, домики и когтеточки — все это поможет побудить ваше домашнее животное совершать больше движений и обеспечить умственную стимуляцию, которая не даст есть от скуки и поспособствует похудению. Вы также можете прятать угощения по всему дому, чтобы удовлетворить желание охотиться. Кроме того, кошки живут в трёхмерном пространстве, значит, им понравится забираться на высоту. Освободите полки на стенах или сделайте из них целый лабиринт, чтобы питомец смог изучать новые территории и много двигаться даже в небольшой квартире.

Начните гулять с любимцем

Спорт – отличный вариант, как похудеть кошке. Приучить питомца регулярно заниматься сложно, но ему нужно двигаться. Если у вас есть желание, попробуйте приучить животное к шлейке и выводите его на улицу.

Для некоторых кошек такие прогулки становятся настоящим приключением. Они любят исследовать окрестности и лазить по деревьям. Важно не забыть о вакцинации. Хозяевам, чей питомец боится выходить из квартиры, лучше не заставлять его, а стараться больше играть с ним дома.

Обратитесь к фитнес-тренеру

Обращение к специалисту – ответ на вопрос, как похудеть кошке. Запишитесь на занятия к фитнес-инструктору для животных. Он точно знает, как им сбрасывать лишний вес. Он поможет разработать комфортную программу фитнеса конкретно для вашего питомца или предложить занятия в воде.

Безопасный способ похудения при большом весе – водная беговая дорожка.

Упражнения в воде обладают эффектом плавучести, который уменьшает боль и способствует эффективной нагрузке. Гидротерапия особенно полезна для животных с избыточным весом или травмами суставов. Водные тренировки сжигают в 5-10 раз больше калорий, чем занятия на суше.

Особенности похудения в разных ситуациях

Сложнее похудеть кошке при различных осложняющих факторах.

Диабет. Он является наиболее распространенным последствием для здоровья кошек с ожирением. Питомцы, как правило, развивают диабет II типа. Это означает, что они не рождаются с ним, а, наоборот, их организм развивает его со временем из-за нездорового образа жизни. Любимец с таким заболеванием требует особенного контроля у эндокринолога и диетолога для безопасного снижения массы.

Очень большой лишний вес. Когда кошки перестают есть, будь то из-за стресса, беспокойства или болезни, их организм начинает разрушать внутренние запасы энергии. У животных, страдающих ожирением, очень много лишнего жира. Когда они перестают есть в течение нескольких дней, их организм начинает расщеплять эти запасы, чтобы использовать их в качестве энергии. По мере того как жир перемещается в печень для метаболизма и расщепления, орган быстро перегружается и начинает отключаться. Это то, что называется «синдромом жировой дистрофии печени» или «липидозом». Поэтому медленное снижение веса без голодания – идеальный способ, как худеть кошке.

Патологии сердца, легких, опорно-двигательного аппарата. Они не позволят ввести активные физические упражнения для ускорения похудения. Лишний жир не просто откладывается на внешней стороне тела. Он также накапливается в грудной клетке и брюшной полости, поэтому кошкам сложнее дышать. Питомцы более подвержены риску кошачьей астмы, которая может вызвать кашель и затрудненное дыхание.

Гериатрический возраст. Метаболизм пожилых кошек существенно замедляется, что требует особого диетологического подхода при составлении рациона.

Что нельзя делать?

Когда вы задались вопросом, как заставить кошку похудеть, важно не переусердствовать и не навредить диетой и физической активностью.

Ни в коем случае не урезайте рацион чрезмерно, голод не идет на пользу кошке. Из-за него существует угроза изменения поведения – любимец может стать агрессивным или начать воровать еду.

Не давайте добавки для похудения – препараты для людей. Любое введение лекарственных средств требует контроля ветеринарного врача-диетолога.

Не стремитесь к быстрому снижению массы тела. Это приведет к резкому набору при любом нарушении диеты. Медленная, устойчивая потеря килограммов — лучший способ поддерживать идеальный вес в течение длительного времени.

Как зафиксировать вес кошки, когда она похудела?

Вашему питомцу удалось похудеть и необходимо сохранить результат.

Для этого достаточно выполнять простые правила:

Контролируйте нормы кормления.

Играйте с питомцем и создавайте благоприятные зоогигиенические условия жизни.

Придерживайтесь особого рациона для питомцев после кастрации в соответствии с рекомендациями ветеринарного врача. А также пересматривайте рацион, исходя из возраста животного.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Как похудеть стерилизованной кошке в домашних условиях?

Чтобы похудеть стерилизованному животному, требуется рассчитать дефицит калорий и кормить строго по норме, не допуская переедания. А также надо добавить физическую активность — игры, игрушки и прогулки позволят увеличить трату калорий в домашних условиях.