Агроном перечислила лучшие сидераты для огорода

Сидераты – это растения, которые помогают качественно улучшить структуру почвы и добиться хорошего урожая. О том, какие виды «зеленых удобрений» принесут больше пользы, рассказала главный агроном регионального Союза садоводов Татьяна Орлова.

По словам эксперта, один из самых популярных сидератов – это рожь. Эта культура не только отлично питает почву, но и оздоравливает землю. Считается, что за счет корневых выделений рожь угнетает сорные растения и некоторых насекомых-вредителей.

Для посадки огородники также часто используют белую горчицу или ячмень. Последний по сравнению с другими сидератами прекрасно переносит засуху, борется с сорняками и вредителями. Благодаря широкой разветвленной корневой системе ячмень разрыхляет и структурирует почву.

Среди бобовых трав в качестве сидератов подходят люпин, клевер и донник.

«На корнях этих растений образуются клубеньки с бактериями, которые усваивают азот атмосферного воздуха и переводят его в органические соединения, необходимые растениям», – объяснил руководитель научного центра Волгоградского аграрного университета Игорь Подковыров.

Тем, кому надоели привычные горчица и рожь, специалисты советуют присмотреться к морозоустойчивой фацелии.

Подробнее о том, когда сажать сидераты, читайте на сайте «Крестьянская жизнь.ру».