Температура воды в душе меняется при смыве унитаза: как решить проблему

Во многих квартирах есть такая проблема, что когда вы моетесь в душе, вода внезапно становится кипятком, потому что кто-то смыл в туалете. Нередко это приводит к серьезным ожогам. У этой проблемы есть одно решение.

© Unsplash

Такое изменение температуры связано с тем, что во многих домах используются общие стояки для подачи горячей и холодной воды. Когда в унитазе спускается вода, давление холодной воды падает, а горячая начинает поступать без разбавления холодной.

Конечно, вы можете закрывать дверь в туалет, пока принимаете душ, однако это не самая лучшая идея. Вместо этого можно вызвать сантехника, чтобы он установил балансировочные клапаны и регуляторы давления. Второй вариант — затяните клапан подачи воды в унитаз, но из-за этого может замедлиться поступление воды в бачок.

Ранее NEWS.ru советовал не торопиться избавляться от чайных пакетиков, ведь они могут пригодиться в бытовых целях. Оказывается, их можно оставлять в унитазе на всю ночь, чтобы избавиться от загрязнений. Вот странный, но рабочий лайфхак. Чайные пакетики помогают справиться со следами жесткой воды на сантехнике. Их можно использовать, чтобы не портить эмаль магазинной химией.