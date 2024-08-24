Домашние микроволновки оказались рассадником опасных бактерий

Frontiers: в домашних микроволновках обнаружили опасные для здоровья бактерии. Исследование провели испанские учёные. Они взяли смывы из 30 микроволновок, которыми пользовались дома, в общественных пространствах и лабораториях. Результат оказался удручающим: в устройствах обнаружили 101 штамм бактерий. Большинство из них считаются опасными.

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Что нашли в микроволновках

В смывах нашли бактерии из групп Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus, сообщили учёные в статье для журнала Frontiers.

В домашних микроволновках нашли патогенные бактерии, связанные с продуктами питания, — Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus. Они тоже опасны для человека.

Бактерии из лабораторных печей отличались устойчивостью к высоким температурам и определённым видам излучений. Учёные пока не знают, как микроорганизмы смогли адаптироваться к экстремальным условиям.

Как себя защитить

Микробиом в микроволновой печи формируют грязные руки, упавшие частички кожи, вылетевшие капельки жидкостей человека при чихании и кашле, отметили учёные.

Самый очевидный способ бороться с патогенными микроорганизмами — регулярно мыть печь, заключили исследователи.

Ранее технолог Дмитрий Куликов рассказал, какие продукты нельзя греть в микроволновке.