Домашние микроволновки оказались рассадником опасных бактерий. Как защититься
Frontiers: в домашних микроволновках обнаружили опасные для здоровья бактерии. Исследование провели испанские учёные. Они взяли смывы из 30 микроволновок, которыми пользовались дома, в общественных пространствах и лабораториях. Результат оказался удручающим: в устройствах обнаружили 101 штамм бактерий. Большинство из них считаются опасными.
Что нашли в микроволновках
В смывах нашли бактерии из групп Bacillus, Micrococcus и Staphylococcus, сообщили учёные в статье для журнала Frontiers.
В домашних микроволновках нашли патогенные бактерии, связанные с продуктами питания, — Klebsiella, Enterobacter и Lactococcus. Они тоже опасны для человека.
Бактерии из лабораторных печей отличались устойчивостью к высоким температурам и определённым видам излучений. Учёные пока не знают, как микроорганизмы смогли адаптироваться к экстремальным условиям.
Как себя защитить
Микробиом в микроволновой печи формируют грязные руки, упавшие частички кожи, вылетевшие капельки жидкостей человека при чихании и кашле, отметили учёные.
Самый очевидный способ бороться с патогенными микроорганизмами — регулярно мыть печь, заключили исследователи.
Ранее технолог Дмитрий Куликов рассказал, какие продукты нельзя греть в микроволновке.