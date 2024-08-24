Почему важно выбирать бытовую технику с пониженным уровнем шума

Уровень шума может оказывать значительное влияние на человека как физически, так и психологически.

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Высокий уровень шума может вызывать раздражительность, тревожность и проблемы с концентрацией. Он ухудшает качество жизни, вызывая у людей чувство дискомфорта и недовольства. В этой статье расскажем, как просто и легко сократить уровень шума в домашнем пространстве, выбирая “тихую” технику.

Влияние шума на здоровье

Каждый день человек находится в среде “шумового загрязнения”. Особенно это касается жителей крупных городов. Комфортный уровень шума для человека — 20-30 децибел. Длительное воздействие громкого шума может привести к временной или постоянной потере слуха. Чрезмерно шумные бытовые приборы дома могут мешать качественному сну, что влечет за собой недосып и как следствие пониженный уровень концентрации. Это особенно важно для тех, кто связан с умственной работой или учебой.

Как шумит мой дом?

Уровень шума измеряется в децибелах (дБ) и может варьироваться в зависимости от типа устройства. Приведем примеры уровней шума для различных бытовых приборов:

Холодильники: обычно уровень шума составляет от 32 до 47 дБ.

Стиральные машины: во время стирки уровень шума может колебаться от 48 до 75 дБ. Операции отжима обычно более шумные.

Пылесосы: уровень шума для пылесосов обычно в пределах 70-80 дБ.

Посудомоечные машины: обычно генерируют шум в диапазоне от 44 до 60 дБ.

Микроволновые печи: уровень шума во время работы составляет около 50-60 дБ.

Фены: уровень шума может варьироваться от 60 до 90 дБ, в зависимости от мощности.

Электрические чайники: обычно производят шум в пределах 50-80 дБ, когда нагревают воду.

Уровень шума выше 85 дБ может быть вредным для слуха при длительном воздействии. Чтобы снизить негативные эффекты шума в помещении, выбирайте аппараты с низким уровнем шума. Например, тихий чайник Polaris PWK 1841CGLD благодаря технологии SilentPro производит шум в 45 дБ. Это немногим больше человеческого шепота в 20-40 дБ и тише представленных на рынке аналогов.

Тихим чайником Polaris PWK 1841CGLD можно управлять через приложение IQ Home: регулировать температуру воды — устройство оснащено 15 температурными режимами, задавать расписание кипячения и даже менять цвет подсветки. Подключить чайник к приложению легко через NFC — стоит поднести к нему телефон и соединить устройства через сеть Wi-Fi. Устройство работает с голосовыми помощниками — Алисой, Марусей или Салют. Для проведения чайной церемонии в комплекте премиальный китайский чай.