Когда убирать свеклу и морковь

Начало сентября в Новосибирской области обещает быть дождливым и тем не менее спешить с уборкой корнеплодов свеклы и моркови, или белокочанной капусты, по мнению Алексея Мармулева не стоит. Дело в том, что рано убранные овощи сложнее хранить – пояснил кандидат сельскохозяйственных наук.

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«Дачники часто говорят, что там будет грязь и холод. Зато храниться хорошо будет и самое главное – при низких температурах там накапливается сахар. Они более вкусные и сладкие», - цитирует агронома Мармулева издание АиФ-Новосибирск.

Также эксперт отметил, что при более высоких температурах, ни свекла, ни морковь не набрали еще достаточно сахара. В связи с этим убирать такие овощные культуры лучше в конце сентября или до 5 октября.

Дал агроном совет и как убирать и хранить морковь и свеклу. Во время уборки нужно ботву обрезать необходимо всю, а у моркови даже захватывают сам корнеплод. После этого овощи хранят в мешках в подвале можно в ящике, но обязательно с сухим песком.

«Можно и помыть, но потом обязательно высушить. Но грязная морковь хранится намного лучше», - рекомендовал Алексей Мармулев.

Ранее мы писали, картофель в 2024 году дачникам придется выкапывать раньше срока. «Я же предупреждал, что фитофтора все уничтожит? Это случилось. Поэтому, у кого есть картофель на даче, а ботва уже вся засохла, надо убирать и все. Не смотря на сроки. Толку уже не будет», – предупредил читателей VN.ru агроном Мармулев.