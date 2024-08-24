Можно ли сельдерей собакам – советы экспертов

Сельдерей — это зеленый листовой овощ, хрустящий, с освежающим вкусом и легкой горчинкой. Он может стать хорошим дополнением к основному рациону животных, если его назначил ветеринарный врач. Этот продукт не калориен, а также содержит клетчатку, которая влияет на перистальтику кишечника.

В статье расскажем подробнее, можно ли сельдерей собакам, в каком количестве и в какой форме его давать, а также рассмотрим его пользу и возможные риски кормления овощем. Перед тем, как добавлять любой новый продукт в рацион любимца, настоятельно рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом-диетологом, чтобы избежать возможного расстройства пищеварения.

Можно ли собакам давать есть сельдерей?

Сельдерей может быть показан в качестве добавки в рацион здорового питомца, если ветеринарный врач-диетолог составил меню для домашнего приготовления. Его не рекомендуется добавлять, если собака питается специализированными сбалансированными кормами. Ограничение может коснуться и животных с диагностированными заболеваниями.

Ветеринарные специалисты считают, что здоровым собакам можно сельдерей.

Владельцам важно учитывать, что в питании используется только стеблевая часть растения. Поскольку сельдерей обладает горьковатым вкусом, некоторые животные могут отказываться от употребления его в пищу — в этом случае не стоит «гнаться» за возможной пользой овоща и насильно кормить им питомца. Лучше заменить его на другой продукт с похожими свойствами, который порекомендует ветеринарный врач.

Польза сельдерея

Задаваясь вопросом, можно ли собакам стебли сельдерея, не стоит обращать внимание на содержание витаминов и минералов (например, витаминов А, С, калия), поскольку пищеварение псовых не предназначено для извлечения всех питательных веществ из растительной пищи. Усвоение этих элементов у таких животных минимально, поэтому сельдерей можно рассматривать только как источник клетчатки — грубых пищевых волокон, которые в умеренном количестве способствуют работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Немаловажный вопрос — допустимо ли собакам давать стебли сельдерея или только листья? В рацион, как правило, рекомендуют добавлять именно стебли, а вот кормить животных листьями сельдерея не стоит.

Риски

Перед добавлением любого продукта в питание любимца, стоит взвесить не только пользу, но и возможные противопоказания и даже риски.

Есть несколько рисков при поедании сельдерея собаками:

Удушье — животные небольших размеров могут с трудом разгрызать этот жесткий овощ, если он нарезан крупными кусками, и нечаянно им подавиться, поэтому обязательно нужно нарезать его на мелкие кусочки, ошпаривать кипятком, чтобы он стал мягче;

Заболевания пищеварительного тракта (воспаление желудка, кишечника) — сельдерей сам по себе не является причиной недугов у собак, но при их наличии может спровоцировать обострение;

Диарея — случается при избыточном потреблении клетчатки, поэтому желательно вводить новый овощ в рацион постепенно, начиная с совсем небольшого количества и наблюдая, как организм питомца реагирует на продукт;

Индивидуальная реакция — овощ может быть обработан средствами для сохранения свежести во время продажи, поэтому перед применением важно тщательно его промывать.

Как давать сельдерей собаке?

Следует начинать вводить новый овощ минимальными порциями и после поедания наблюдать за питомцем. Если будут проявляться такие симптомы, как расстройство желудка, диарея или рвота, то это возможный сигнал о непереносимости сельдерея. Возможно, она вызвана индивидуальными особенностями или наличием патологий ЖКТ. В таком случае необходимо исключить сельдерей из рациона и обратиться в ветеринарную клинику.

Итак, в каком виде давать сельдерей собакам:

Перед применением стебли тщательно промывают — есть риск, что овощ обрабатывали агрохимикатами.

Всегда его нарезают мелкими кусочками и никогда не дают стебли полностью, поскольку они жесткие, волокнистые и ими легко подавиться. Особенно это касается маленьких пород собак. При чистке и нарезке нужно удалять все жесткие волокна.

Можно давать как сырой, так и отварной, припущенный, тушеный или запеченный сельдерей. Прошедший термическую обработку и тем самым смягченный овощ особенно подходит молодым, пожилым животным, а также собакам маленьких и миниатюрных пород.

Не рекомендуется солить сельдерей, добавлять к нему соусы, сахар и другие компоненты с человеческого стола.

Дозировка сельдерея зависит от размера собаки и ее особых потребностей. Но в целом специалист может ограничить потребление этого мелко порезанного овоща 1-2 кубиками для маленьких пород (такса, вельш-корги-пемброк, джек-рассел-терьер) и 3-5 кубиками для крупных (ротвейлер, золотистый ретривер, сибирский хаски).

Вероятность отравления сельдереем

Сам по себе сельдерей не содержит токсичных веществ, но отравление может случиться, если овощ недостаточно хорошо промыт, на нем остались следы пестицидов или если он скармливается в несвежем, то есть испорченном виде. В случае отравления у питомца, как правило, возникает рвота или диарея. Если это разовый симптом, то стоит перестать давать собакам сельдерей, обеспечить покой, достаточное количество воды.

Если симптомы сохраняются и проявляются с большой частотой, сопровождаются температурой, кровью в кале или рвоте, то необходимо незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу, чтобы исключить другие заболевания и вовремя начать терапию.

Также грубые волокна сельдерея могут вызвать расстройство пищеварения у собаки, если порезаны слишком крупно или овощ вовсе дан целиком. Помимо негативного воздействия на пищеварение, скармливание крупных кусков также чревато возникновением кишечной непроходимости. Измельчение овоща не только убережет собаку от такой проблемы, но и обеспечит более легкий транзит.

Другие овощи и их роль в питании

А можно ли собакам давать другие овощи, помимо сельдерея?

При составлении диеты в качестве источника клетчатки специалисты могут включить также:

Капусту, например, брюссельскую или брокколи (но не белокочанную).

Тыкву.

Кабачки, в том числе цукини.

Морковь.

Патиссоны

Категорически не рекомендуется давать питомцу лук (в том числе зеленый и порей) и чеснок — они токсичны для животных, вызывают разрушение эритроцитов (красных кровяных клеток), при котором отравление может оказаться очень тяжелым.

Итоги