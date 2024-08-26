Нашествие летучих мышей на балконы: что делать с незваными гостями

В начале осени летучие мыши собираются на зимовку, но не все улетают в тёплые края. Некоторые особи останутся в Москве и будут пережидать холода в укромных местах — например, на чердаках и даже на балконах, предупредили горожан. Рассказываем, что делать, если вы обнаружите в квартире летучую мышь.

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Где зимуют летучие мыши

Для зверьков главное, чтобы место было укромным, объяснил начальник отдела мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Вот где можно зимой обнаружить летучую мышь:

пространство под крышей жилого дома;

мансарда;

чердак;

зазор под обшивкой балкона или лоджии.

Опасны ли летучие мыши

В Москве обитают летучие мыши, которые питаются насекомыми и не нападают на человека, заверил Кунафин. Они ничего не сгрызут и будут устраивать погром, добавил эксперт.

Что делать, если нашёл летучую мышь в квартире

Если летучая мышь залетела на балкон или в квартиру, достаточно открыть окно и дождаться, пока она улетит, сказал Кунафин.

Если мышь уже устроилась под обшивкой балкона и не беспокоит вас, не стоит её трогать. Поведение дикого животного непредсказуемо. К тому же у летучих мышей очень хрупкие кости.

Если вам неуютно от такого соседства — оставьте заявку на горячей линии столичного правительства (+7 (495) 777–77–77) и специалисты помогут извлечь зверька, сказал эксперт «Москве 24».

Не контактировать с летучей мышью, особенно голыми руками, не стоит ещё и потому, что эти зверьки могут переносить опасные заболевания.