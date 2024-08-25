Как подготовить сад и огород к следующему лету

Осень – время подготовки сада и огорода к зиме и к следующему посадочному сезону. Список дел у дачников внушительный – от обработки растений до удобрения почвы. Какие садовые работы когда проводить и на какие нюансы обратить внимание – читайте в материале «ФедералПресс».

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Уход за плодово-ягодными деревьями и кустарниками осенью

Санитарная обрезка

С середины сентября можно приниматься за санитарную обрезку садовых деревьев и кустарников – яблонь, кустов смородины, крыжовника, малины и других. Нужно убрать все сухие и слабые ветки, чтобы они не обломались и не повредили соседние ветви, и обрезать больные побеги.

Обрезку проводят острым секатором или другим подходящим инструментом. Это важно, чтобы срез получился ровный и растение быстро зажило.

Места срезов, особенно крупные, в несколько сантиметров, можно замазать – так растение восстановится быстрее. Обычно для этого в специализированных магазинах берут садовый вар или другие подходящие средства.

Подкормка

С середины сентября, когда завершен период плодоношения и весь урожай снят, вносят подкормку. Плодово-ягодным после летнего сезона требуется калийно-фосфорная подкормка – она поддерживает в норме общее состояние деревьев и кустарников.

Используют для подкормки суперфосфат, калиймагнезию, сернокислый калий. К смесям можно добавлять древесную золу или перегной.

Такие составы сгодятся для удобрения самых распространенных дачных деревьев и кустарников – яблонь, вишен, смородины, крыжовника, малины. Главное, закладывать их поближе к корням, в лунки на глубине 10–15 сантиметров – так растения гарантированно получат питание.

В конце сентября или в октябре, когда опадет основная масса листвы, приступают к обработке деревьев и кустов от вредителей и возбудителей различных болезней. Это нужно, чтобы избавиться от вредителей, которые начинают губить растения сразу после зимовки.

Сначала наводят порядок вокруг растений. Собирают всю листву, подгнившие плоды и другой растительный мусор, где могут скрываться вредители.

Затем деревья и почву вокруг начинают обрабатывать. В зависимости от целей выбирают определенный вид средств. От грибков вроде мучнистой росы спасут фунгициды, от насекомых-вредителей вроде тли и листоверток – инсектициды, от грызунов – родентициды.

Подготовка почвы под овощные культуры осенью

Рыхление и перекопка

В конце сентября, когда весь урожай овощей собран, почву на грядках готовят к следующему сезону. Одни почвы, например песчаные, достаточно будет порыхлить, другие, например глинистые, полезно перекопать.

Делать это нужно, чтобы земля насыщалась кислородом. Еще один плюс от перекопки – разрушаются ходы зимующих в почвах вредителей и возбудителей болезней.

Копают осенью аккуратно, чтобы особенно не беспокоить микрофлору отработавшей почвы и чтобы земля не промерзла за зиму. Комья земли без надобности стараются не переворачивать и активно не разбивать. Глубина перекопки – максимум 15 сантиметров.

Внесение удобрений

С конца августа убранные грядки подкармливают. Обычно вносят удобрения в процессе рыхления или перекопки, поскольку на глубине они срабатывают лучше.

Из минеральных удобрений берут калийно-фосфорные подкормки – смеси суперфосфата и сернокислого калия. Из органики – свежий навоз или компост. Некоторые садоводы также подсыпают золу.

Есть и разные народные способы подкормить почву. Например, такой: в грядке проделывают небольшую траншею, закладывают в нее свежую морковную или свекольную ботву, проливают ее смесью мочевины и крахмала, а затем простой водой. К весне эта масса перепревает, и почва наполняется питательными веществами.

Уход за цветами осенью

Посадка и пересадка цветов

С середины августа и до середины сентября пересаживают многолетние цветы, чтобы в новом сезоне они продолжали пышно цвести. Пересадить можно поредевшие лилии, пионы, ирисы, флоксы.

В сентябре сажают цветы под зиму. Из неприхотливых и быстрорастущих вариантов – нарциссы, примула, тюльпаны, дельфиниум.

Укрытие цветов

С конца октября цветы в саду укрывают защитными материалами. Защита требуется как молодым саженцам и пересаженным цветам, так и тем растениям, что сидят в клумбах уже несколько лет. Без укрытия зиму не переживут розы, хризантемы, пионы, гортензии, рододендроны. Не лишним будет укрыть туи и можжевельник.

Укрывают растения специальным нетканым материалом, который называется спанбонд, или мешковиной. Бывает, что в качестве укрытия используют и подручные материалы, например еловый лапник.

Также сохраняйте простые рецепты маринада для огурцов, кабачков, лука, чеснока и другого урожая. Еще рекомендуем почитать советы врача-ревматолога, которые помогут не надорваться на даче во время осенних работ.