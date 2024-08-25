Как ухаживать за огурцами осенью?

Скоро наступят прохладные осенние дни, поэтому дачникам необходимо сменить метод ухаживания за огурцами. Садовод Светлана Городецкая назвала несколько правил по уходу за данным овощами.

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Для благоприятного роста огурцов температура воздуха должна варьироваться от 22 до 30 градусов тепла. В темное время суток она может понизиться до плюс 18 градусов, но не больше, иначе рост растений остановится, также листья пожелтеют и опадут завязи. Однако человек способен сам наладить климат, чтобы вырастить урожай огурцов.

Городецкая рекомендовала поставить в теплицу бочку с водой. В дневное время суток она будет нагреваться, а в ночной период отдаст тепло растениям. Так столбики термометров, которые находятся в теплице, поднимутся на несколько градусов. Овощи не пострадают от резких перепадов температуры. Кроме того, она призвала закрывать окна и двери теплицы. Если люди нарушат данное правило, то холодный ветер окажет негативное влияние не только на плоды, но и на почву.

Согласно словам садовода, землю необходимо замульчировать в последних числах августа, чтобы защитить грунт от наступающих холодов. Наиболее хорошим укрытием являются скошенная трава или торф. Также она отметила, что огурцам нравится высокая влажность. Однако низкие температуры способны развить грибковые заболевания растений. Чтобы этого не допустить, в осенний период необходимо как можно реже поливать огурцы. Эксперт рекомендовала использовать капельный полив. Она уточнила, что температура воды должна быть выше на два или три градуса, чем температура почвы, пишут «Аргументы и факты».

Ранее садовод Светлана Городецкая поделилась рецептом приготовления питательной подкормки, которая вполне может заменить навоз.