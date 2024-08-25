Как распознать у собаки инсульт

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев предупредил, что если вовремя заметить болезнь и обратиться к специалисту, то можно спасти домашнего любимца от гибели.

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Главными причинами инсульта у собак являются заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение и возрастные изменения. Велик риск получить инсульт у легковозбудимых псов и тех, кто находится в постоянном стрессе. Кроме того, спровоцировать фатальное нарушение кровообращения могут ушибы и травмы головы, а также опухоли.

Наблюдение за собакой поможет предотвратить беду. Если она стала вялой и ко всему равнодушной, а предпочтению отдает сну, а не играм, это уже повод насторожиться. Если у животного перекосило морду, вываливается язык, нарушена координация или возникли проблемы с глотанием, надо срочно бить тревогу.

Если вы вызываете ветеринара на дом, снимите с собаки ошейник, положите ее на бок и успокаивайте, разговаривая с ней ласково и спокойно. В случае появления таких симптомов, как судороги и потеря сознания, надо брать питомца и мчаться в ветклинику. Промедление в такой ситуации может стоить четвероногому жизни.