Ветеринар дала рекомендации по уходу за «голыми» кошками

Сфинксов и булли следует регулярно мыть, чтобы очистить кожу от лишнего жира. Эти животные нуждаются в специализированном питании. Корма для питомцев с шерстью им не подходят, есть опасность аллергии. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказала фелинолог Ангелина Сиротина.

«Голые кошки в уходе берут не меньше времени, чем пушистые кошки. Такие кошки требуют больше финансовых вложений. У них мутированный ген шерсти, кожа приспособилась защищаться от природных воздействий — от холода, тепловых ударов. Вырабатывается больше мускуса, поры больше вырабатывают секрета, чтобы кожа могла защититься. Самые породистые сфинксы, которые имеют складки, эти булли-кошки, где больше складок, в эти складки попадает больше грязи со среды, за этим надо следить. Таких кошек нужно чаще купать, иначе они становятся липкими, на мускус налипает всякая пыль, грязь, животное садится на подоконник, белую постель и оставляют следы, это не очень приятно. Плюс появляется запах. Есть специализированные шампуни для голых кошек, они основаны на базе хлоргексидина, трав, нужно именно такие покупать. Слишком часто тоже нельзя мыть, так как мы смываем весь жир, и кожа совсем оголяется, нет защиты от бактерий, малейшая ранка, и туда попадает любая бактерия. По регламенту не чаще, чем раз в месяц надо мыть. Голые кошки могут иметь дерматологические проблемы, прыщи, комедоны, которые нельзя выдавливать, чтобы не вызвать абсцесс. У них больше пищевых аллергенов, поэтому надо соблюдать диету, для них есть специальные корма, они помогают сохранить кожный Ph».

Ранее ветеринар дала советы по выбору кошки. Стоит обращать внимание на характер животного. Внешность — не главное, отметила Сиротина.