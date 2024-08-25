Какие грибы можно найти в лесах к концу августа

Грибники, ловите волну — в Подмосковье пошли опята. Они прямо-таки разгулялись. «Вечерняя Москва» узнала, куда идти за лесными дарами и какие еще грибы порадуют любителей тихой охоты.

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По словам нашего эксперта, автора грибных прогнозов Сергея Федотова, к выходным сборы опят будут не хуже тех, что были на неделе. А опята — универсалы: их и солят, и маринуют, и сушат, чтобы потом превращать в порошок:

— Похолодание, результатом которого стала нынешняя грибная пора, обеспечило нас грибами недели на две. Грибы пока от нас не уходят, кому-то повезет в эти выходные больше, кому-то меньше, но с пустой корзиной из леса вы не уйдете. Любителей белых, правда, ждет некоторое разочарование: их любимых грибов будет меньше. И помните: сейчас идет первый слой опят, второй слой ждем по осени. По словам опытных любителей тихой охоты, больше всего грибов сейчас растет на западном направлении Подмосковья.

Сыроежки: нотка остроты

Осенние сыроежки — крепенькие, островатые на вкус, изумительно хороши в засолке.

А рыжики засолим

Проверяйте у рыжиков шляпку — обычно червивой бывает именно она. А ножка у них полая, это вариант нормы. Идеальный вариант для соления.

Валуи обжигающие

Острые, аж обжигающие валуи становятся вполне съедобными, если их вымочить. Валуи кладут в смесь с другими грибами для пикантности.

Рядовки всяко хороши

Первые серые, а затем и фиолетовые рядовки имеют нежный вкус и прекрасны и жареными, и маринованными.

Ежовики: на любителя

По составу ежовики идентичны лисичкам. Однако одни считают этот гриб потрясающим по вкусу, другие называют «резинкой».

Моховики россыпью

Иногда эти грибы растут россыпью. Особого вкуса в моховичках, возможно, нет, но они придают блюдам особый аромат.

Волнушки: розовый отлив

Симпатичный гриб розового цвета. Верхнюю шкурку с волнушки нужно снять. Гриб вымачивают и отправляют в переработку — на соление и маринование.

Недооцененные мокрухи

— На самом деле я мокрухи всегда беру и очень их уважаю, — поделился Сергей Федотов. — Почему к ним относятся с таким пренебрежением, не понимаю. Гриб вкусный, если его почистить от слизи и редких «пластинок», что находятся под его шляпкой, получится один в один масленок!

Ценность мокрухи и в том, что ее трудно перепутать с другими грибами, она похожа только на себя.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Иваненко, повар: