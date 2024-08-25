Какие грибы можно найти в лесах к концу августа

Недооцененные мокрухи: какие грибы можно найти в лесах Подмосковья в конце августа
Грибники, ловите волну — в Подмосковье пошли опята. Они прямо-таки разгулялись. «Вечерняя Москва» узнала, куда идти за лесными дарами и какие еще грибы порадуют любителей тихой охоты.
По словам нашего эксперта, автора грибных прогнозов Сергея Федотова, к выходным сборы опят будут не хуже тех, что были на неделе. А опята — универсалы: их и солят, и маринуют, и сушат, чтобы потом превращать в порошок:
— Похолодание, результатом которого стала нынешняя грибная пора, обеспечило нас грибами недели на две. Грибы пока от нас не уходят, кому-то повезет в эти выходные больше, кому-то меньше, но с пустой корзиной из леса вы не уйдете. Любителей белых, правда, ждет некоторое разочарование: их любимых грибов будет меньше. И помните: сейчас идет первый слой опят, второй слой ждем по осени. По словам опытных любителей тихой охоты, больше всего грибов сейчас растет на западном направлении Подмосковья.
Сыроежки: нотка остроты
Осенние сыроежки — крепенькие, островатые на вкус, изумительно хороши в засолке.
А рыжики засолим
Проверяйте у рыжиков шляпку — обычно червивой бывает именно она. А ножка у них полая, это вариант нормы. Идеальный вариант для соления.
Валуи обжигающие
Острые, аж обжигающие валуи становятся вполне съедобными, если их вымочить. Валуи кладут в смесь с другими грибами для пикантности.
Рядовки всяко хороши
Первые серые, а затем и фиолетовые рядовки имеют нежный вкус и прекрасны и жареными, и маринованными.
Ежовики: на любителя
По составу ежовики идентичны лисичкам. Однако одни считают этот гриб потрясающим по вкусу, другие называют «резинкой».
Моховики россыпью
Иногда эти грибы растут россыпью. Особого вкуса в моховичках, возможно, нет, но они придают блюдам особый аромат.
Волнушки: розовый отлив
Симпатичный гриб розового цвета. Верхнюю шкурку с волнушки нужно снять. Гриб вымачивают и отправляют в переработку — на соление и маринование.
Недооцененные мокрухи
— На самом деле я мокрухи всегда беру и очень их уважаю, — поделился Сергей Федотов. — Почему к ним относятся с таким пренебрежением, не понимаю. Гриб вкусный, если его почистить от слизи и редких «пластинок», что находятся под его шляпкой, получится один в один масленок!
Ценность мокрухи и в том, что ее трудно перепутать с другими грибами, она похожа только на себя.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Татьяна Иваненко, повар:
— Из «разногрибья» можно приготовить вкуснейшую грибную икру: обжарьте на смеси растительного и сливочного масел нашинкованные морковь и лук, нарезанные и предварительно отваренные грибы, затем остудите, добавьте немного сливочного масла, посолите и прокрутите через мясорубку. Для закатывания в икру добавляют уксус.