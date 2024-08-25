Почему кошки не любят запертые двери

Американские ученые-ветеринары из Калифорнийского университета объяснили, почему многие домашние кошки беспокоятся при виде закрытых дверей и пытаются во что бы то ни стало устранить возникшую преграду. Исследование опубликовано на портале Live Science.

По словам специалистов, царапание дверей и просовывание лап в зазор между дверным полотном и полом обусловлено кошачьей психологией, сочетающей врожденное любопытство и страх лишиться привычных возможностей.

Закрытая дверь бьет сразу по трем важным для кошек факторам — лишает их свободы действий, не дает контролировать территорию и создает перемены в обстановке, которых питомцы стараются избегать.

Кроме того, кошки не понимают, что дверь может быть закрыта лишь на время, поэтому любая утрата доступа к привычным местам воспринимается как постоянная.

Ученые отметили, что эти чувства объясняют, почему коты зачастую не заходят в помещение, куда они только что отчаянно пытались попасть. Питомцев интересует не само пространство, а возможность доступа к нему.

Ветеринары советуют хозяевам кошек быть последовательными и постоянно держать закрытыми те места, куда они не хотят пускать своих любимцев.

Ранее ученые выяснили, что кошки скорбят при утрате друзей-питомцев, даже если ими были собаки.